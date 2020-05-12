Госдума запретит участвовать в выборах осужденным по "дадинской" статье

Второе чтение прошел законопроект, запрещающий участвовать в выборах гражданам, осужденным по пятидесяти статьям УК РФ. О результатах рассмотрения документа пишет «Медиазона» со ссылкой на сайт парламента.

Кроме мошенничества, призывов к терроризму, экстремизму и других серьезных статей в перечне упоминаются статья 212.1 (так называемая «дадинская» статья за неоднократное нарушение правил публичных мероприятий) и часть 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Именно по этим двум статьям часто судят политических активистов.

Согласно тексту законопроекта, граждане, признанные виновными по этим статьям, смогут участвовать в выборах только спустя пять лет после погашения судимости.

Рассматриваемые поправки планируют внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Авторами документа выступили депутаты Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик «Единой России».