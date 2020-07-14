Поправки в действии: Как проходили обыски у противников изменений в Конституцию

9 июля в 6:00 силовики вломились с обысками к муниципальному депутату Юлии Галяминой, шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову и координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик. Также стало известно о задержании руководителя «Открытки» Андрея Пивоварова и координатора организации Марии Кузнецовой.

«20 тысяч – слишком мелко»

Андрей Пивоваров и Юлия Галямина – одни из лидеров кампании против поправок «НЕТ!» Около недели назад кампанией был объявлен митинг «Нет вечному Путину» в Москве и Петербурге 15 июля.

– Судя по тому, что обыски проводятся именно у заявителей митинга, это и послужило поводом, – поделился с нами адвокат Михаил Бирюков, к тому моменту около двух часов находившийся возле квартиры Юлии Галяминой. Внутрь силовики, наплевав на законы, его не допустили. – Официальная причина обыска не названа. Звонки они сбрасывают, телефон 19-летнего сына Юлии, который находится дома один, не отвечает.

Обыск продолжался более 7 часов, после чего Юлию повезли на допрос в СК. По словам Михаила Бирюкова, в качестве свидетеля по т.н. делу ЮКОСа-2003 «о финансировании деятельности оппозиции за счет средств, похищенных при приватизации ООО «Апатит».

«Забрали всю технику, старые телефоны, компьютер сына и все, что только можно, – успела сообщить Юлия, прежде чем ее повезли в Технический переулок. – Найденные в столе 20 тысяч рублей, которые я отложила на празднование годовщины свадьбы, забирать не стали – слишком мелко».

На вопросы следователей политик отвечать отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Всех остальных тоже обыскивали по делу ЮКОСа 17-летней давности. Странно, что не по восстанию декабристов – особой разницы нет.

– Реальные причины, думаю, всем ясны, – сказала Юлия Галямина. – Это наша кампания «НЕТ!» и акция, назначенная на 15 июля. Запугать не удастся. Пускай они расслабятся и даже не пытаются.

Тяга к наклеечкам

Обыск у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова длился 4,5 часа. Изъяли всю технику и банковские карты, а затем повезли на обыск в редакцию вместе со всей добычей. Почему-то на каршеринговом автомобиле. «Это уже, похоже, традиционный набор утренних приключений российского журналиста, – сообщил Простаков. – Мне было 15 лет, когда «закрывали» Михаила Борисовича, а теперь я – свидетель по его делу».

Добычей следователей стали старый компьютер, iPad и методичка написания новостей.

Возле офиса «Открытой России» на Петровке с утра дежурили граждане в штатском.

– Утром, когда пошли обыски, мы (с Марией Кузнецовой. – Ред.) решили доехать до офиса и возле него встретили людей, похожих на оперов, – рассказал Андрей Пивоваров. – Нас задержали на улице. Нам в жесткой форме запретили пользоваться телефонами, адвоката не позвали, вели себя по-хамски. У меня изъяли рюкзак, в котором был телефон и, простите, носки и футболка. Интересно, уважаемый СК, зачем тебе мои носки и футболка? Ну ладно, возможно, это нужно лично Бастрыкину. Мы пять часов ждали около офиса, когда нас пустят внутрь. В районе 14:00 привезли Ольгу Горелик (после обыска ее доставили в СК на допрос. – Ред.). В ходе обыска они ничего не нашли, не считая пары бумажек. Стикеры изъяли.

Татьяну Усманову после обыска у нее дома повезли на обыск в квартиру ее мамы, где активистка не живет уже 15 лет. После Татьяну также доставили в Следком.

– По соглашению с адвокатами я не могу рассказать подробности, но все это касается 2003 года, – рассказала Татьяна, которая в то время была первокурсницей. – Мне нечего сказать ни про «Апатит», ни про все остальное. У меня статус свидетеля. Пока нас отпустили. У этого следователя я уже была осенью прошлого года. Тоже по делу ЮКОСа. У меня дома изъяли айфон, два макбука и кучу бумаг. У мамы дома – старый айфон и наклейки с уточками, три штуки.

Также силовики провели обыск у акциониста Петра Верзилова, его мамы и маминой подруги по делу о двойном гражданстве Петра.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2020 под заголовком «За кем пришли».