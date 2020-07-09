Адвоката не пустили присутствовать при обыске в квартире Юлии Галяминой

4 июля поправки в Конституцию вступили в силу, а сегодня в 06.00 утра в Москве силовики вломились с обыском к муниципальному депутату Юлии Галяминой, шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову и координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.

«Ну вот и началось. У меня обыск. Меня дома нет. Там только сын. Он не хотел отрывать, но полиция пригрозила взломать дверь», – сообщила в своем телеграм-канале Юлия Галямина.

Она, помимо прочего, является одним из лидеров кампании против поправок в Конституцию «Нет!». Ранее вместе с другими обыскиваемыми Юлия выступила с призывом собраться 15 июля на Пушкинской площади, чтобы заявить о своей позиции. Совпадение или нет, но еще вчера сенатор Олег Мельниченко назвал кампанию «Нет!» «вакханалией», а его коллега Кондратьев высказался о деятельности активистов как об «измене Родине».

– Судя по тому, что обыски проводятся именно у заявителей митинга, именно это и послужило поводом, – поделился с нами адвокат Михаил Бирюков. С 06.30 утра он находится около квартиры Юлии Галяминой. – Официальная причина обыска не названа. В квартиру меня так и не пустили. Звонки они сбрасывают, телефон 19-летнего сына Юлии, который находился дома один, не отвечает. Если прошлым летом обыск у Юлии в связи с участием в московских протестах носил формальный характер и они уложились минут в 40, то теперь, похоже, они взялись за дело всерьез и это займет не менее 4-х часов.

К другим активистам также не пускают адвокатов. Юлия Галямина связала обыск в ее квартире с ее политической деятельностью.