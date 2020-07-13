"Причины и логики не понимает никто": Силовики пришли с обыском в "Открытую Россию"

Представители правоохранительных органов, не назвавшие свою ведомственную принадлежность, вновь пришли в офис «Открытой России» на Петровке. Как считают активисты, целью силовиков, помимо проведения очередного обыска, является изъятие неких документов у владельца помещения.

Исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров предполагает, что это представители Следственного комитета. «Среди сотрудников есть один из тех, кто проводил у нас обыск в четверг. Надеемся, они тогда нам ничего не подкинули», — подтверждает догадку пресс-служба организации, отмечая, что правоохранители пытаются сломать дверь. Активисты не открывают её в ожидании адвоката.

«Судя по всему, сотрудники [СК] пришли производить выемку документов у арендодателя, а также ещё раз обыскать наше помещение. Сейчас от дверей офиса они отошли, рассредоточившись по периметру и общаясь с администрацией здания. Причины и логики не понимает никто», — пишет координатор Татьяна Усманова.

Напомним, что четыре дня назад СК уже устраивал обыски у ряда сотрудников «Открытой России» в том же офисе. Формально они проводились в связи с делом ЮКОСа. Как считают сами активисты, это связано с их политической деятельностью — таким образом силовики пытаются отомстить из-за организации движения «НЕТ!» против поправок в Конституцию.

На 15 июля в Москве движению не согласовали митинг, в связи с чем оно решило провести сбор подписей для коллективного обращения в суд с требованием отмены поправок. «Стоило утром написать про митинги 15 июля в 19.00, как тут же приходит СК. Внимательные читатели!», — иронизирует Пивоваров.