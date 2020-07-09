Вместо митинга на Пушкинской "Открытой России" согласовали серию обысков

Движению «НЕТ!» отказали в согласовании протестной акции против «обнуления сроков Путина» 15 июля на Пушкинской площади в Москве. Об этом со ссылкой на члена столичного ОНК Марину Литвинович сообщает Znak.com.

Кроме Литвинович, заявителями акции также выступили исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и координатор организации Татьяна Усманова.

При этом сегодня утром в квартире и в машине у Усмановой прошел обыск. Также обыски провели у муниципального депутата, одного из лидеров движения «НЕТ!» против поправок к Конституции Юлии Галяминой, у Ольги Горелик из «Открытой России», Алексея Прянишникова из «Правозащиты Открытки» и у шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова. «Забрали всю технику, старые телефоны, компьютер сына и все, что только можно. Найденные в столе 20 тысяч рублей, которые я отложила на празднование годовщины свадьбы, забирать не стали — сказали, слишком мелко», — пишет Галямина.

Также поступали данные о задержании Пивоваровой и координатора «Открытой России» Марии Кузнецовой, однако позже выяснилось, что их просто доставили в офис организации на Петровке для проведения обыска там. «Мы предполагаем, что ночью силовики могли подкинуть запрещённые или компрометирующие предметы в офис "Открытой России" в Москве. Камеры по неизвестной причине были отключены, никому пока что внутрь попасть не удалось», — говорится в их сообщении.

Кроме того, обыск прошел в редакции «МБХ Медиа».

Причиной следственных мероприятий официально называют дело ЮКОСа, однако активисты уверены, что это лишь предлог, а реальная причина состоит в попытке заблокировать деятельность движения «НЕТ!» и организации митинга 15 июля.

После обыска Юлия Галямина отправилась на допрос в СК, где встретила также вызванного туда издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Напомним, что у него, его родственников и друзей его родственников уже прошло восемь обысков, три из которых вчера вечером. Он обвиняется в непредоставлении сведений о наличии канадского паспорта, полученного им в связи с обучением в одной из школ страны.