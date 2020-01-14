Ходорковский считает решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа полностью оправдательным

Бывший совладелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа, объявив его полным признанием невиновности всех фигурантов дела.

«Шестью последовательными решениями ЕСПЧ теперь уже по всем частям процесса признано: то, что делала российская власть в отношении меня и моих коллег не было "справедливым судом"», — написал он в своем Facebook.

Ранее ЕСПЧ частично удовлетворил иск от него и бывшего руководителя финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, признав нарушение в отношении них статей 7 и 8 Конвенции о наказании исключительно на основании закона и праве на уважение частной и семейной жизни, однако отклонив жалобы на политическую мотивацию дела.

«Постановлено единогласно, что признание нарушений само по себе составляет достаточную компенсацию морального ущерба, нанесенного заявителям», — приводит ТАСС текст заключения суда.

«Да, в ЕСПЧ нам не удалось доказать, что причины псевдоправового бандитизма были только политические, — соглашается Ходорковский. — Откровенно говоря, я теперь и сам до конца не уверен, что было главным — боязнь политической конкуренции или элементарная алчность кремлевской своры, захватившей российское государство».

При этом представитель защиты Ходорковского и Лебедева Вадим Клювгант не исключает возможности подачи жалобы на решение суда. Однако оно, по его мнению, означает признание факта, что его подзащитные были «осуждены за то, что не является преступлением по законам РФ».

Тем не менее, как пишет сам Ходорковский, никто не может запретить считать, что «все состояния сделаны путем преступлений», иронизируя: «”ЮКОС” — второй по размерам налогоплательщик страны, не платил налогов вовсе, а украл всю добытую нефть».

Ранее Sobesednik.ru писал о заявлении генпрокурора РФ Юрия Чайки, котрый сообщил, что «третье дело "ЮКОСа" расследуется».