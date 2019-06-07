В центре внимания
Фото в статье: Сергей Величкин
Поможем детям. Счастье для Русалочки
Фокусы с квадратными метрами: что и как прячут в декларациях чиновники и депутаты
Секретное оружие? Зачем Служба внешней разведки массово закупает дамские штучки

Новости дня

07 июня, пятница

[12:59]Корреспондента "Медузы" задержали в Москве по делу о наркотиках
[12:12] Чайка рассказал о расследовании третьего дела против "ЮКОСа"
[11:09]Задержанный в Москве мужчина сбежал из ОВД во время допроса
[10:27]Захарова после инцидента с Симоньян пошутила, что "соболь – это животное"
[10:05]Тереза Мэй может остаться британским премьер-министром до конца июля
[09:46]Нефть Brent подорожала на торгах больше чем на 1%
[07:36]Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с юристом ФБК
[07:19]Мединский предложил делать из памятников рестораны и гостиницы
[07:05]Синоптики предупредили об усилении жары 7 июня

06 июня, четверг

[15:54]"Перекресток" сделает карту для покупки продуктов в рассрочку
[15:31]Оступившийся и упавший на рельсы на "Дмитровской" пассажир выжил
[14:37]Четверо погибли в ДТП с выехавшей на "встречку" "Ладой" в Иванове
[14:04]Депутаты Рады отказались отправлять в отставку главу СБУ Василия Грицака
[13:41]В правительстве РФ пообещали защитить "Яндекс" от административного давления
[13:13]Глава Минтруда предложил создать в вузах "мини детские сады"
[11:55]Полицейские в Элисте могли убить женщину и спрятать ее труп
[11:12]"Роснефть" может увеличить есть АЗС в РФ и занять 27% рынка Петербурга
[09:46]В Якутии почти 68 тысяч человек остались без света из-за отключения ЛЭП
[09:42]Министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Шереметьево
[08:56]Экс-участник "На-на" заявил, что Алибасов проведет на обезболивающих три дня
[07:25]ЦБ лишил лицензии банк "Взаимодействие" из-за дешевых активов
[07:17]Синоптики предупредили москвичей о потеплении до +30 в четверг

05 июня, среда

[17:33]Обнаружена молекула, способная лечить болезнь Паркинсона
[16:40]В России стартовал проект по ароматизации вагонов поездов
[16:04]ФСИН заявила об отсутствии проблем с перевозкой Майкла Калви на ПМЭФ
[15:49]Захарова в Британии заявила, что высадка в Нормандии не изменила хода войны
[14:56]Свердловскую область назвали самым грязным российским регионом
[14:42]Врио главы Астраханской области оставил пост по семейным обстоятельствам
[14:30]Следствие попросит суд арестовать обвиняемого в убийстве ветерана ГРУ
[14:20]Счетная палата призвала кабмин проработать вопрос открытости власти
[14:02]Анонимы "заминировали" более 50 учреждений в Москве, в том числе Госдуму
[13:31]Алексей Скворцов одобрил идею расширить РПЛ за счет клубов со своими стадионами
[13:02]ГД призвала освободить от НДФЛ заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации
[12:38]Нижегородский СК завел дело после отказа турбазы принять туристов с ВИЧ
[12:18]Девятерых фигурантов дела "Нового величия" внесли в список террористов
[11:28]СК выясняет причины смерти школьницы, чье тело нашли в реке под Москвой
[11:01]Специалисты устраняют масштабный сбой в базе данных ГИБДД по всей России
[10:51]Минобороны опровергло небезопасный перехват самолета США российским Су-35
[10:33]Врачи назвали тяжелым состояние находящегося в токсикореанимации Бари Алибасова
[10:23]Пожилая женщина погибла при падении на рельсы в метро на станции "Дмитровская"


Фото: Global Look Press
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Фото: Global Look Press
Фильтруй лучи: как правильно выбрать солнцезащитные очки
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Фото: Global Look Press
Куда и как пожаловаться на ненадлежащее качество медицинских услуг
Как выбрать качественную рыбу – сейчас и по новому регламенту
Фото: Shutterstock
Как оценить профессионализм врача? Шесть советов от Александра Мясникова
кадр из фильма "Малыш Джо"
Десять лучших фильмов Каннского кинофестиваля – 2019
Фото в статье: Shutterstock
Восемь кулинарных секретов лучших поваров мира
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета

 Чайка рассказал о расследовании третьего дела против "ЮКОСа"

Общество
12:12, 07 июня 2019

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что идет расследование уголовного дела против компании «ЮКОС».

Соответствующее заявление Чайка сделал на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс». «Третье дело "ЮКОСА" расследуется. Это правда», — сообщил генпрокурор.

Он также добавил, что впервые были обнародованы документы компании «Шеврон», которая проводила аудит «ЮКОСа».

«ЮКОС» — российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. Ее возглавлял бизнесмен Михаил Ходорковский.

Теги: Ходорковский / "Открытая Россия"

поделиться:

Общество

 Чайка рассказал о расследовании третьего дела против "ЮКОСа"

Читать далее >

Общество

Захарова после инцидента с Симоньян пошутила, что "соболь – это животное"

Читать далее >

Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с юристом ФБК

Читать далее >

Политика
"Вежливые люди" возродят СССР?
Тереза Мэй может остаться британским премьер-министром до конца июля
Депутаты Рады отказались отправлять в отставку главу СБУ Василия Грицака
Что увидит из космоса "Государево око"?
Общество
Самарская история
 Чайка рассказал о расследовании третьего дела против "ЮКОСа"
Захарова после инцидента с Симоньян пошутила, что "соболь – это животное"
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с юристом ФБК
Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Вопрос о том, надо ли бывшим республикам СССР возрождать общее государство, заключается только в том, кто этим государством будет управлять и куда оно будет идти

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Судить бывшую власть можно и нужно – но ни к чему не приговаривать. Пусть у нее будет возможность все рассказать, выслушать мнение современников – и свободно выйти из зала

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Почему бы Суркову не проявить себя на посту премьера Крыма или губернатора Севастополя? Так он, конечно, окончательно закроет себе въезд на Запад – зато публично войдет в историю


Культура и ТВ
Молился ли на ночь Кончаловский? Премьера оперы "Отелло": репортаж
Мединский предложил делать из памятников рестораны и гостиницы
Экс-участник "На-на" заявил, что Алибасов проведет на обезболивающих три дня
Елена Малышева ответила на обвинения участницы программы "Жить здорово"
Шоу-бизнес
Планы на выходные: модная фотография, Faces&Laces и возвращение "Людей Икс"
Денис Клявер поздравил дочь с 14-летием
Пелагея отдыхает с мужем на Мальдивах
"Хватит меня благодарить!" Панкратов-Чёрный помогает Леонову-Гладышеву и Ивану Краско

Здоровье
Сбитый график сна повышает опасность развития гипертонии и ожирения
Каждый год люди поглощают по 70 тысяч частиц микропластика
Обнаружена молекула, способная лечить болезнь Паркинсона
Таблетки с витамином D снижают смертность от опухолей
Туризм
Фестиваль Турции в Москве
"Рейс задержан" – кто виноват, Пушкин?
СМИ сообщили о нехватке в Шереметьево более 200 грузчиков
Нижегородская турбаза отказались размещать инфицированных ВИЧ туристов с детьми
Авто
RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима
Специалисты устраняют масштабный сбой в базе данных ГИБДД по всей России
ГД в третьем чтении ужесточила наказание для водителей за "пьяные" ДТП
В РФ увеличат штрафы за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерой
Недвижимость
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Сколько стоит дом построить?
"Нехорошая" деревня
Сколько стоит дом построить? Эксперт – о реальных ценах на ИЖС
Читайте также
Свежий номер

Герман Греф // фото: Global Look Press
Греф вытянул золотую карту. На чем Сбербанк зарабатывает и на что тратит
Фото: Наталья Логинова, Андрей Струнин, «Русский взгляд»
Намахали палочками. Сколько зарабатывают главные дирижеры России
Валерий Федоров // фото: Nikolay Titov / Russian Look / Global Look Press
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Мы не изменили методику, мы ее дополнили
«Зеленая роща»
В сочинском санатории Ростеха обнаружился особняк тёщи Сергея Чемезова
Фото: Global Look Press
"Работодателей вообще не интересуют знания и опыт: возраст – как приговор"
Павел Лунгин // фото: Global Look Press
Павел Лунгин:
Между войнами русский характер портится
Дмитрий Дибров // фото: Андрей Струнин
Дмитрий Дибров:
Ток-шоу – это буря в клизме!
Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Соломин:
Мы распустили власть. Закон должен быть один для всех
Нюта Федермессер // фото: Global Look Press
Нюта Федермессер:
Вам не страшно, говорю я Путину, а мне страшно
Фото: Андрей Струнин
Эмир Кустурица:
Война – это жизнь


Ольга Бузова // фото: Global Look Press
"Верните мне мои деньги!" Ксения Собчак снова растоптала Ольгу Бузову
Антон Шипулин // фото: Kalle Parkkinen / Global Look Press
В Екатеринбурге построят храм биатлона на костях репрессированных?
Алана Мамаева // фото: «КП» / Global Look Press
Жена Мамаева нашла юристов для жертв краснодарского "доктора Франкенштейна"
Иван Краско // фото автора
Алчные родственники растащили дачу Ивана Краско под Петербургом
София Ротару и Владимир Ивасюк // фото: архив редакции
Кто убил автора "Червоной руты" – украинские националисты или КГБ?

Фото: Global Look Press
"Рейс задержан" – кто виноват, Пушкин?
Фото: Jenny Norquist / Global Look Press
Квантовое импортозамещение: оно как бы есть, но его как бы нет?
Фото: Global Look Press
В Сибири урожай уберут комбайны под управлением искусственного интеллекта
Профессиональный ведьмак Арсений // фото в статье: Ольга Кузнецова
Ведьмы и ведьмаки поколения iPhone
Фото в статье: соцсети
Татьяна Навка покорила Антонио Бандераса: русские в Каннах-2019