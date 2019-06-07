 Чайка рассказал о расследовании третьего дела против "ЮКОСа"

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что идет расследование уголовного дела против компании «ЮКОС».

Соответствующее заявление Чайка сделал на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс». «Третье дело "ЮКОСА" расследуется. Это правда», — сообщил генпрокурор.

Он также добавил, что впервые были обнародованы документы компании «Шеврон», которая проводила аудит «ЮКОСа».

«ЮКОС» — российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. Ее возглавлял бизнесмен Михаил Ходорковский.