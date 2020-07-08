"Сын маминой подруги": На восьмой обыск СК едет к знакомой матери Верзилова

За сегодняшний вечер в объектах недвижимости, связанных с Петром Верзиловым, проходит уже третий обыск. Как он сообщает в своем Twitter, СК уже провел обыск в квартире, где живет он, после этого специалисты управления по особо важным делам ведомства отправились обыскивать квартиру его мамы, но служители закона не остановились даже на этом и решили обыскать квартиру подруги его матери.

Причем его квартиру они уже обыскивали 21 июня, а квартиру его мамы — только вчера.

Как отмечает «Медиазона», издателем которой является Верзилов, мероприятия проводятся на основании статьи 330.2 УК о непредоставлении им данных о гражданстве Канады. Его акционист получил из-за того, что учился там в школе.

«Бороться с происходящим в России адом — абсурдным как у меня — или страшным, как у Вани Сафронова — можно только солидарностью друг с другом», — комментирует происходящее сам Верзилов.

Поведение московских следователей по отношению к акционисту уже вызвало активное обсуждение в соцсетях. Журналист Андрей Козенко в своем Twitter признается, что уже запутался в объектах недвижимости Верзилова, аккаунт «Открытой России» в шутку называет его «сыном маминой подруги», а некоторые даже иронизируют о внесении обысков у него дома в Конституцию. Однако оппозиционный политик Алексей Навальный такой юмор не разделяет: «Петя про это весело пишет. Но на самом деле это реальный беспредел. Я думаю, что истинная цель этой хрени — уничтожить "Медиазону". Какие-то дебилы в Кремле уверены, что есть тайные транши и секретные бумаги. Их и ищут. А в реальности есть такие, как я, перечисляющий им [тысячу рублей в месяц]», — пояснил он.