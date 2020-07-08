Адвокат подал ходатайство о прекращении дела Петра Верзилова

Издатель «Медиазоны» и «Медузы» Петр Верзилов был допрошен по делу о его двойном гражданстве. Медиаменеджер свою вину не признает.



Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на адвоката издателя Леонида Соловьева.



Соловьев уже передал следователю ходатайство о прекращении дела в связи с малозначительностью деяния Верзилова и отсутствием общественной опасности.



По словам защиты, издатель никогда не скрывал свое двойное гражданство, а факт наличия у него канадского паспорта также освещался в СМИ, в связи с чем необходимости подавать уведомление Верзилов не видел. В «Медиазоне» рассказали, что отец издателя жил в Канаде, а сам Петр учился там в школе, после чего и получил второе гражданство.



Ранее следователи предъявили медиаменеджеру обвинение по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство"). Верзилову грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо до 400 часов обязательных работ.