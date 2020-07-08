"Да сколько можно!": У Верзилова проводят шестой обыск, его снова задержали

Акциониста, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова снова задержали сразу после того как он вышел с радиостанции «Эхо Москвы». Представители Следственного комитета заявили, что намерены провести очередной обыск в его квартире.

«Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на ШЕСТОЙ обыск. Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд — каждый день, день за днём! — обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно!» — пишет Верзилов в своем Twitter.

Как отмечает «Медиазона», обыск будет проходить в той же квартире, где он уже проводился 21 июня, когда активиста без предупреждения забрали на 13-часовой допрос. Накануне обыск также прошел в квартире его матери.

С чем именно связан обыск, не уточняется. 21 июня его проводили по статьям 212 и 318 УК о применении силы в отношении представителя власти и массовых беспорядках. Сейчас Верзилову предъявлены обвинения лишь в связи с тем, что он не передал властям сведения о наличии у него канадского гражданства, которое было получено из-за того, что акционист учился там в школе.