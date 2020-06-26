СК забрал из квартиры Верзилова всю технику и документы, не оставив даже описи

Пока акционист, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов отбывает административный арест в СИЗО, к нему в квартиру с обыском снова пришли представители Следственного комитета. Об этом сообщает «Медиазона» на активиста Александра Софеева, с которым связалась участница Pussy Riot Ника Никульшина, находившаяся там в этот момент.

По её словам, они забрали из квартиры все паспорта Верзилова, а также всю технику: «Мужчины представились Следственным комитетом, сказали, что пришли в рамках дела о массовых беспорядках, она проходит как близко знающая Петю», — рассказывает Софеев.

Это также подтвердил прибывший на место адвокат международной правозащитной группы «Агора» Николай Васильев. Он не обнаружил в квартире никаких электронных носителей информации, а также документов. По его словам, силовики даже не оставили описи изъятого при обыске.

Напомним, что ранее Верзилов был задержан для дачи показаний о «массовых беспорядках» летом 2019 года, а затем отпущен из отделения поздно вечером. После этого на него напал провокатор, а сотрудники МВД сразу задержали его снова. Провокатора подвез из ОВД сотрудник ГАИ, а Верзилова оставили на ночь в камере. Его осудили на 15 суток за нецензурные высказывания в общественном месте (когда его задержали во второй раз).