СМИ: Верзилов дает показания по уголовному дело об экстремизме в соцсетях

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, издатель «Медиазоны», член Pussy Riot Петр Верзилов был задержан сотрудниками Центра «Э» МВД в рамках проверки сведений об экстремизме.

«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — поясняет собеседник агентства, уточняя, что дверь в его квартиру выломали, так как он её не открывал. О наличии у силовиков оснований для взлома двери он не упомянул.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что Верзилова задержали для дачи показаний по уголовному делу об экстремизме (статья 280 УК РФ). Оно связано с некими публикациями в социальных сетях. Идет ли речь о его публикациях, собеседник агентства не уточнил.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с утра Верзилов сообщил о попытках взлома его двери. После этого он перестал выходить на связь. Уточнялось, что взломщики были одеты в полицейскую форму, по данным Telegram-канала издания Baza, у одного из них была кувалда. Всего, по словам его соседки, дверь ломали около 10 человек, отмечала «Медиазона».

Как сообщила в своем Twitter участница Pussy Riot Мария Алехина, её коллега Александр Софеев подал в полицию заявление о похищении.

«Русская служба Би-би-си» передает слова одного из друзей Верзилова, который рассказал, что это может быть связано с возможной акцией. Её суть заключается в том, чтобы встать перед одним из танков во время репетиции парада Победы. Однако он также отметил, что в итоге от акции решили отказаться.