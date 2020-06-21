Кадр из сериала "Их было десять" // Фото в статье: скриншот с YouTube

"Их было десять": современная, мрачная, экстремальная Агата Кристи
Фото: depositphotos

Зачем Путину и Сечину наши биоматериалы?
Фото: Global Look Press

Дмитрий Потапенко: Голода не будет, но...
Фото: Global Look Press

Приговор Кириллу Серебренникову вынесут до 1 июля
В центре внимания
Фото: соцсети
Семен Гальперин о "деле Сушкевич": Рошаль, похоже, не верит в справедливый суд
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Фото с историей. После встречи с Хрущевым Вознесенский перестал носить галстуки

Новости дня

21 июня, воскресенье

[15:58]Нарышкин прервал интервью с "Би-Би-Си" после повторного вопроса про Солсбери
[15:52]Путин заявил, что может пойти на новый срок, призвав голосовать за свои поправки
[14:52]Британскую полицию обвинили в сокрытии пола преступника из-за политкорректности
[13:57]Пост Юрия Дудя о "позорных поправках" набрал миллион лайков
[13:29]В Петербурге толпа подростков избила пару уличных музыкантов
[12:09]Петру Верзилову взломали дверь в квартиру. Он не выходит на связь
[11:28]Ветер в Москве повалил 60 деревьев
[10:51]COVID-19 за сутки в РФ: 7 728 – заболели, 5 119 – выздоровели, 109 – умерли
[10:02]Активист: Сторонников якутского шамана поместили в обсерватор
[09:32]Президент Египта назвал легитимным любое вторжение армии в Ливию
[08:51]Олег Шеин: У подозреваемой в убийстве сына астраханки что-то творилось с головой
[07:43]Кадыров похвалился анализами, а МЧС посчитало пожары. Новости к утру 21 июня

20 июня, суббота

[19:24]Минобороны рассказало о состоянии первой группы, тестирующей вакцину от COVID-19
[18:22]Губернатор Тюменской области объявил об открытии с 22 июня уличных кафе и парков
[17:20]В столице госпитализированы мужчина и женщина, в которых ударила молния
[17:12]Генпрокуратура сообщила о шести тысячах лесных пожаров в России с начала года
[16:32]В результате ДТП с участием полицейского под Челябинском погиб один человек
[16:00]Путин поручил продлить до осени выплаты борющимся с коронавирусом медикам
[15:40]В Астрахани обнаружили замурованное в бетон тело школьника, задержана его мать
[14:49]Московская полиция разыскивает болельщиков "Спартака", устроивших файер-шоу
[13:41]В Башкирии найдены мертвыми двое детей, которые пропали восемь месяцев назад
[13:20]Возможной причиной смерти автора хита "На заре" стали проблемы с сердцем
[12:45]Эксперты сочли вменяемым устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Ефремова
[12:21]Во время голосования по Конституции в столице не нужно будет платить за парковку
[11:42]В Воркуте сотрудника отдела МВД задержали по подозрению в убийстве двоих коллег
[11:32]Суточный прирост случаев COVID-19 в России четыре дня держится на уровне 1,4%
[11:09]"Дочка" Nestle отказалась от слова "эскимо", посчитав его дискриминационным
[10:00]Задержания в Белоруссии и более 460 тысяч жертв COVID-19: главное к утру 20 июня
[09:18]Синоптики предупредили москвичей о грозе с градом и сильным ветром

19 июня, пятница

[21:59]Собянин рассказал, что все летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед
[21:38]Бабарико предложил изменить конституцию Белоруссии, исходя из образца 1994 года
[21:00]ВЭФ во Владивостоке, который в 2019-м посетили более 8,5 тыс. человек, отменен
[20:23]В Подмосковье 1 июля заработают фитнес-центры, музеи откроются уже в конце июня
[19:55]На подписание Москвой и Минском договора о взаимном признании виз ушло 1,5 года
[19:14]В РЖД сообщили, что перевозки угля в Мурманск восстановятся в течение трех суток
[18:42]Учения по "суверенному интернету" вновь отложили из-за ситуации с коронавирусом
[18:26]Для волка из "Ну, погоди!" придумают новые негативные качества вместо курения
[18:11]Производимый в Ярославле препарат для лечения COVID-19 поступит в продажу в июле
[17:36]Умер актер, сыгравший пастора в "Пятом элемете" и Бильбо во "Властелине колец"
[17:10]В Уфе остановку около инфекционного центра назвали "Антиковидная"

Фото в статье: пресс-служба СТС
Яичница в картофеле и яблочные оладьи: Топ-3 рецепта для летних завтраков
Фото: depositphotos
Рецепт: Клубничка с Ричардом Гиром
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: пресс-служба СТС
Поке и фахитос: Летние рецепты от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владимире борются за пиво, а в Якутске критикуют блогеров: что обсуждают в Сети
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети

Петру Верзилову взломали дверь в квартиру. Он не выходит на связь

Политика
12:09, 21 июня 2020

Петру Верзилову взломали дверь в квартиру. Он не выходит на связь
Пётр Верзилов // Фото: Global Look Press
Пётр Верзилов // Фото: Global Look Press

В 7 утра 21 июня около десяти человек взломали дверь издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом корреспонденту сообщила соседка политического активиста.

Отмечается, что Верзилов уже несколько часов не выходит на связь. Изнутри дверь никто не открывает. Один из соседей Верзилова уточнил, что двое из взломщиков были в форме полицейских.

Петр Верзилов известен как участник арт-группы Pussy Riot. В 2018 году он был госпитализирован в столичную больницу в связи с подозрением на отравление неизвестным веществом. Следователи тогда отказались возбуждать уголовное дело.

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Скриншот видео телеканала «Би-Би-Си»

Политика

Нарышкин прервал интервью с "Би-Би-Си" после повторного вопроса про Солсбери

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Политика

Путин заявил, что может пойти на новый срок, призвав голосовать за свои поправки

Читать далее >

Пётр Верзилов // Фото: Global Look Press

Политика

Петру Верзилову взломали дверь в квартиру. Он не выходит на связь

Читать далее >

Политика
"Народ потребует отставки Лукашенко": эксперт о протестах после ареста Бабарико
"Отмазал Сталина и оскорбил Прибалтику": Сванидзе оценил статью Путина
Соловей: Иск к Путину – шаг к демонтажу режима. Он рухнет в 2021-м за три дня
Экс-глава Чувашии не прошел допинг-тест: Новая версия увольнения Игнатьева
Общество
Хотел помочь другу: адвокат объяснил, почему пьяный Ефремов сел за руль
Лечение по приговору суда: Как семьи тяжелобольных детей сражаются с Минздравом?
Сектанты завалили Москву листовками против вышек 5G
"Прогресс победил идиотов": Telegram-каналы о легализации мессенджера
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

И когда его будет судить Бог или история, уравновешивать чашу его грехов будет в том числе и абсолютная честность: Путин никем не притворяется. В отличие от его шавок, которые завтра по первому щелчку будут говорить о нем такое, чего сегодня не смели сказать даже о злейших его врагах

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Конечно, смех смехом, а перегибов на местах и зачастую полное незнакомство граждан с собственными правами еще никто не отменял. Мы бы порекомендовали отельерам, особенно держателям почасовых заведений, завести себе на полставки работника загса, который оформлял бы гостям временные свидетельства о браке – на пару-тройку часов

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. Именно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина

Культура и ТВ
Адвокат Ефремова опроверг наличие у него суицидальных мыслей
Ефремов отказался поехать на могилу к матери: Я буду мучиться дома!
"Я лежу и не выхожу из дома": здоровье Жванецкого резко ухудшилось
"Ихтиандр" Владимир Коренев: На съемках несколько раз чуть не лишился жизни
Шоу-бизнес
Азиза объявила голодовку перед свадьбой с неизвестным ухажером
Таисия Повалий: Переживаю о своем доме в Испании!
Барецкий – в баню, Пригожин – в парк: Что сделали звезды после карантина?
Сергей Соседов: Урганту нет дела до своей падчерицы, она – отрезанный ломоть!

Здоровье
Ученые научились отключать болевые рецепторы в мозге
Тяжелые формы COVID-19 предлагается лечить радиацией
Бессимптомные носители COVID-19 имеют слабую иммунную реакцию
Большая часть жертв COVID-19 заражается дома, а не в публичных местах
Туризм
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Авто
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Недвижимость
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Свежий номер
Фото в статье: Global Look Press
"Они счастливы": Клинцевич о 80 ветеранах, изолированных перед парадом на 2 недели
Фото в статье: сайт завода "Моторные технологии", Instagram
Стала известна цена дезинфекционного тоннеля "как у Путина"
Фото: Александр Земляниченко // РИА Фото
Леонид Гозман: Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Анна Попова // фото: Global Look Press
Корона не жмет. Кто такая "главная по коронавирусу" – Анна Попова
Фото в статье: Дмитрий Соколов
Непринятая Конституция РФ уже продается в магазинах

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский:
Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Global Look Press
Евгений Ройзман:
В июле им снова придется вводить карантин. Точечно
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
Алексашенко:
В плане Мишустина нет ни слова о восстановлении доходов населения
Фото в статье: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной
Фото: Global Look Press
"Это ужасно": Садальский отказался рекламировать поправки даже за 1 млн долларов
Ксения Собчак // Фото: стоп-кадр YouTube
Собчак сняла пародию на скандальный ролик Плющенко и Рудковской про поправки
Фото в статье: Instagram
Татьяна Навка заставила маму похудеть
Фото в статье: Instagram
Развод и 1,5 млн на дочку: Пелагея требует алименты от Телегина
Фото: скриншот Youtube / канал Сергея Минаева
Писатель Сергей Минаев предложил посадить в тюрьму всех футболистов
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
^