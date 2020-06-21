Петру Верзилову взломали дверь в квартиру. Он не выходит на связь

В 7 утра 21 июня около десяти человек взломали дверь издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом корреспонденту сообщила соседка политического активиста.

Отмечается, что Верзилов уже несколько часов не выходит на связь. Изнутри дверь никто не открывает. Один из соседей Верзилова уточнил, что двое из взломщиков были в форме полицейских.

Петр Верзилов известен как участник арт-группы Pussy Riot. В 2018 году он был госпитализирован в столичную больницу в связи с подозрением на отравление неизвестным веществом. Следователи тогда отказались возбуждать уголовное дело.