Верзилова после драки на ночь оставили в ОВД. Его могут арестовать на 15 суток

Накануне издатель «Медиазоны» Петр Верзилов рассказал журналистам, что его допрос проводило главное управление СК и он связан с «московским делом», где акционист проходит как свидетель. Однако, как он передает слова следователей, его роль в них оценивают в качестве «организатора массовых беспорядков, а не участника». По его словам, на документах следователей он видел подпись генерал-майора Рустама Габдулина, который руководил расследованием «московского» и «болотного» дел.

Напомним, что дело о «массовых беспорядках», связанное с силовым разгоном акций в поддержку недопущенных до участия в выборах кандидатов в Мосгордуму, развалилось в суде: все участники акции, которых обвиняли в нем в итоге либо вышли на свободу, либо были обвинены в других нарушениях.

Также Верзилов рассказал «Медиазоне», что «было много вопросов по Навальному и по поездкам зарубеж», в том числе о его фотографии с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как выяснилось, разрешения суда на проведение обыска в квартире активиста у полицейских не было. По словам адвоката Леонида Соловьева, следователи обосновали его «тем, что "у нас срочная информация, нужно провести обыск без судебного решения, не терпит отлагательств"».

После того, как Верзилова отпустили из ОВД «Красносельский», стало известно о его драке с предполагаемым провокатором. Последний утверждает, что они «просто столкнулись и повалились на землю». Из материалов правоохранителей, задержавших после этого Верзилова, следует, что «они проезжали мимо, увидели, что Верзилов пристает к этому человеку, что они подрались». Соловьев пояснил: «Можно сделать вывод, что они [сотрудники] находились где-то рядом. Этими объяснениями они попытаются составить доказательства вины». Верзилова на ночь оставили в ОВД «Мещанский». Правокатора сотрудник ГАИ посадил в свою машину и «просто подвез».

«Петру полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней наказание до 15 суток ареста. Очевидно, властям нужно, чтобы Верзилов парад, а может и голосование, посидел за решеткой», — полагает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.