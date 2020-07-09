В редакции "МБХ Медиа" обыски по делу ЮКОСа, задержан директор "Открытой России"

«Открытая Россия» сообщает о задержании руководителя организации Андрея Пивоварова и координатора Марии Кузнецовой. Пивоваров также является одним из лидеров движения «НЕТ!» против поправок к Конституции.

«Судя по трансляции с камер, в офисе [на Петровке, 15/13] обыска всё же нет. Куда увели Пивоварова и Кузнецову — неясно», — говорится в сообщении пресс-службы. Причина задержания также неизвестна.

Напомним, ранее обыски прошли у других лидеров «НЕТ!» мундепа Юлии Галяминой и координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, которой вскрыли ещё и машину. Её также планируют забрать на допрос. Адвокат Михаил Бирюков в разговоре с Sobesednik.ru предположил, что действия силовиков связаны с запланированным на 15 июля митингом против поправок, однако позднее он пояснил, что официальной причиной называют дело ЮКОСа.

«На настоящий момент известно об обысках у пяти человек. Формально по делу ЮКОСа, фактически — за оппозиционные взгляды и кампанию "НЕТ!"», — пишет «Открытка», отмечая, что Басманный суд накануне рассмотрел девять материалов об обысках. «"Потерявшиеся" четыре обыска отыщутся, видимо, у Верзилова», — комментирует основатель организации Михаил Ходорковский.

Также по этому делу прошли обыски у шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова. У него изъяли всю технику и банковские карты. Самого Простакова увезли на допрос, сообщает Telegram-канал издания. Также они сообщают о начале обысков в офисе «МБХ Медиа».