ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.

В июле 2014 года Гаагский суд постановил, что Российская Федерация фактически экспроприировало ЮКОС в 2004 году. Тогда основной актив компании был продан на аукционе по искусственно заниженной цене в счет уплаты долгов по налогам. Согласно вердикту суда, Россия должна была выплатить акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Однако в 2016 году окружной суд Гааги отменил это решение. Теперь апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда.

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прокомментировал последний вердикт: «Отъем ЮКОСа – дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами». По мнению Ходорковского, «проиграл именно Кремль, а не Россия», а выплачивать компенсацию будет «не Россия, а сечины».

– Я не буду комментировать решения никакого Гаагского суда, потому что наша компания не имеет к этому никакого отношения, – заявил нам пресс-атташе «Роснефти» Михаил Леонтьев, который в этот раз изменил своей привычке с ходу посылать журналистов с неудобными вопросами. – И у нас есть мировое соглашение, которое включает обязательство не участвовать ни в каких информационных мероприятиях, связанных с конфликтом с ЮКОСом.

Между тем Минюст РФ заявил, что оспорит это решение в Верховном суде Нидерландов – последней инстанции, которая может заблокировать решение Международного арбитражного суда в Гааге. То есть конфликт обещает затянуться еще лет на пять. Зато будет за чем наблюдать.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2020 под заголовком «Даже Леонтьев не послал».