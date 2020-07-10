Вместо митинга движение "НЕТ!" проведет сбор подписей для суда над Конституцией

Движение «НЕТ!», выступающее против поправок к Конституции, изменило формат мероприятия на Пушкинской площади. После того как в мэрии не согласовали им митинг, сославшись на эпидемию коронавируса, организаторы решили провести там сбор подписей для коллективного иска в суд, где планируется оспорить результаты плебисцита.

Мероприятие заявлено также на 15 июля, 19:00. Для участия в нем необходимо будет занять место в очереди и соблюдать социальную дистанцию.

«Обнуление сроков Путина состоялось, и жить в России стало только хуже. Первыми под удар попали те, кто открыто выступает против авторитарной власти — журналисты и правозащитники», — говорится в сообщении движения, причисляющем к жертвам режима журналистов Светлану Прокопьеву и Ивана Сафронова, историка Юрия Дмитриева и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

Также активисты рассказывают о серии обысков у участников «НЕТ!» и в редакции «Открытой России», прошедших накануне, о которых подробно писал Sobesednik.ru. Отметим, что обыски прошли и в редакции «МБХ Медиа».

«Если это произошло всего за неделю — что же ждёт всех нас и Россию дальше? Именно поэтому продолжать кампанию "НЕТ!" и бороться с узурпацией власти с каждым днём становится всё важнее — иначе вслед за сроками Путина они обнулят и права человека, и все надежды на достойную, обеспеченную жизнь для простых людей», — пишут организаторы.