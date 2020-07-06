Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма

Псковской журналистке Светлане Прокопьевой назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

В понедельник, 6 июля, в Псковском областном суде вынесли приговор по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которая в 2018 году в одной из своих колонок критически осмыслила произошедший в архангельском офисе УФСБ взрыв.

Общаясь с нашим корреспондентом до вынесения приговора, Прокопьева заявила, что справедливым считает исключительно оправдывающее ее решение суда, поскольку все, что она сделала в той колонке, – выполнила свою работу.

Однако суд признал ее виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. В зале приговор встретили криками «позор!» и «бессовестные люди!».

Сама журналистка вину не признала и заявила о намерении обжаловать решение суда.

Корреспондент Sobesednik.ru передает, что сейчас Светлана Прокопьева остается в зале, решаются процессуальные вопросы. При этом отмечается, что журналистке не вынесли запрета на профессию.

«Зная наше государство, штраф без запрета на профессию это большая удача. В идеале этого дела должно было не быть. Особенно ужасно, что дело строилось на додумывании, которое сделали за Светлану», – сказала после вынесения приговора журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.