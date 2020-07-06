"Когда я стою перед вами, мне не страшно": Прокопьева приехала на оглашение приговора

У здания суда, где вскоре объявят приговор Светлане Прокопьевой, собралось порядка двух десятков представителей преимущественно федеральных СМИ, среди которых «Эхо Москвы», «Новая газета», «Медиазона», «Знак», «Настоящее время».

Ситуацию контролируют представители силовых структур, отдела «Э», ГИБДД. Заседание начнется в полдень. Перед зданием суда Светлана Прокопьева сообщила, что не жалеет о том эфире в 2018 году, потому что она не сказала ничего противозаконного. Журналистка приехала в суд с чемоданом, и попросила коллег сделать все возможное, чтобы, даже если чемодан ей пригодится, они не позволили посадить за решетку кого-либо еще. Прокопьева, зная систему, попросила всех позаботиться о средствах индивидуальной защиты, чтобы всех не арестовали по причине нарушения самоизоляции.