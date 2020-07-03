Светлана Прокопьева о своем деле: "Вина не доказана. Прокурор кусает локти"

Обвинение запросило для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую судят за колонку «Репрессии для государства» о теракте в приемной ФСБ в Архангельске, шесть лет лишения свободы. Шесть лет за высказанное мнение. Уголовное дело «об оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК) возбудили в феврале 2019 года. Светлане сразу заблокировали все счета, и они не разблокированы до сих пор.

– Светлана, обвинение запросило для вас почти максимальный срок. Вы ожидали чего-то подобного?

– Теоретически, этого можно было ожидать, но когда это произносится при тебе, вслух, в реальном времени, это вызывает шоковое состояние. Из всего хода процесса было ясно, что моя вина никак не доказана и нет никакого состава преступления. Видно было, как прокурор кусает локти, потому что ничего не получается. Со стороны обвинения экспертами выступали какие-то двоечники со справками от Хакасского университета, а моя защита привлекла настоящих профессионалов. По прокурору было видно, как ей неудобно. Но у нее есть погоны, есть возможность запросить такой срок и она запрашивает. Это просто какая-то бесчеловечность и беспринципность. Они не видят живых людей вокруг себя. Наверное, если бы меня арестовали прямо в зале суда и отволокли бы в автозак, у нее бы внутри ничего не дрогнуло. И совесть бы не мучила.

– Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал ваше дело политическим. Вы согласны?

– Да, это дело абсолютно политическое. Здесь речь идет сразу о нескольких политических вопросах: о свободе слова и о работе правоохранительных органов, которые считают себя хозяевами Вселенной.

– У вас было просто великолепное последнее слово. Особенно, на наш взгляд, в той части, где вы приводите примеры того, как государство порой само толкает людей на определенные преступления. Суд хоть как-то отреагировал?

– Просто слушали, без каких-либо комментариев, без жестов. Изменились ли хотя бы в лице? Не знаю. Честно говоря, я на них и не смотрела, я читала свой текст.

– Когда теперь итоговое заседание?

– В понедельник, в 12.00, будет оглашение приговора.