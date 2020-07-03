Прокурор потребовал для журналистки запрет на профессию и 6 лет колонии за слова

Псковской журналистке Светлане Прокопьевой грозит 6 лет колонии по обвинению в «публичном оправдании и пропаганде терроризма». В одном из своих радиоэфиров в программе «Репрессии для государства» она рассуждала о поступке студента, взорвавшего приемную управления ФСБ Архангельска.

Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Псковская губерния», обвинение требует лишить Прокопьеву возможности заниматься журналистикой на 4 года.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что суд отказал защите журналистки исключить из дела экспертизу обвинения, которая оказалась сфальсифицирована: бланк Хакасского государственного университета оказался некорректным, а сам вуз официально отрицает, что её автор Юлия Бойкова имела право проводить исследование от их лица.

Причем ранее Совет по правам человека при президенте РФ попросил «Гильдию лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» провести собственную экспертизу, которая подтвердила невиновность Прокопьевой. После этого СПЧ направил её и официальный запрос прокурору Псковской области Сергею Белову, в котором потребовал прекратить уголовное преследование. По мнению Совета, журналистов нельзя ограничивать в праве на высказывания на тему «психологических аспектов терроризма».