СПЧ призвал прекратить дело об оправдании терроризма против журналистки

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России призвал прокурора Псковской области Сергея Белова прекратить дело об оправдание терроризма, в котором обвиняют псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, сообщает РБК.

СПЧ аргументирует это прикрепленным заключением «Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам», в котором говорится, что высказывания Прокопьевой в эфире «Эха Москвы» не содержат в себе признаков оправдания терроризма.

По мнению членов СПЧ, в своей программе «Репрессии для государства», которая вышла в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в ноябре 2018 года, Прокопьева высказывала распространенную «в русской общественной жизни» точку зрения об «общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан», которое влияет на настроения молодежи. Они заявили, что журналистов нельзя ограничивать в праве на высказывания на тему «психологических аспектов терроризма».

Дело против журналистки вызвало активное обсуждение в профессиональном сообществе, многие коллеги открыто высказались за прекращение преследования против неё, в том числе и журналисты «Собеседника».

Сама Прокопьева написала открытое письмо, в котором высказала мнение, что её дело — результат «банальной мести обиженных силовиков».

Также в интернете появилась петиция за прекращение уголовного дела против неё.