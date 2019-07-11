Светлана Прокопьева: Счета заблокированы, а в кармане даже 100 рублей нет

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, на которую завели дело за «оправдание терроризма», внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Теперь все ее банковские счета заблокированы.

Уголовное дело против журналистки было возбуждено в связи с ее выступлением в ноябре 2018 года на радио «Эхо Москвы в Пскове» по поводу теракта возле здания ФСБ в Архангельске. Прокопьева тогда сказала, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним. «Собеседник» связался со Светланой Прокопьевой.

– Вам следователь сообщил о блокировке карт?

– Ничего мне следователь не сообщал. Моим делом занимается уже пятый следователь, причем ни его, ни предыдущего я даже не видела. Я видела следователей только во время обыска и на паре допросов, но это было давно. Я думала, что они хотят это абсурдное дело потихонечку спустить на тормозах, расслабилась. А недавно я получила зарплату и хотела оплатить ЖКУ... И внезапно обнаружила, что все карты заблокированы, а в кармане даже ста рублей нет! Видно, новый следователь решил таким вот образом вести расследование.

– Получается, не можете ни расплатиться картами, ни выехать из России?

– Загранпаспорт у меня отобрали еще полгода назад во время обыска. С наличкой друзья, конечно, помогли, но я как будто оказалась в 80-х. Я совершенно не представляю, как мне теперь оплачивать по квитанциям все те услуги, которые я раньше оплачивала онлайн. У меня были подписки на помощь благотворительным фондам – теперь буду испытывать чувство вины, получая уведомления по электронной почте о том, что не удалось списать пожертвование.

– Психолого-лингвистическую экспертизу провели?

– Да, она была готова уже в конце мая – начале июня, но меня с ней никто не знакомил, не вызывал, не спрашивал. Может, они все-таки заняты делами реальных преступников? Мы тоже подготовили комплексную лингвистическую экспертизу: и текст, и аудио изучали несколько экспертов – очень большой труд.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2019.