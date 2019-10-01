Журналист – не террорист! Пикет в защиту Светланы Прокопьевой

Корреспондент «Собеседника» вышла на одиночный пикет в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую следствие обвинило в «публичном оправдании и пропаганде терроризма».

У главного здания СК России на «Бауманской» в будние дни людей немного: время от времени бегут в управление сотрудники СК со стаканами кофе в руках, периодически подъезжают служебные авто. Из трамваев вываливаются пассажиры.

Все бегут мимо, слегка притормаживая, чтобы прочитать надпись на плакате, но никто не спрашивает: «Кто такая Светлана Прокопьева? За что ее обвиняют?»

А рассказать очень хотелось бы. Что Прокопьева – псковский журналист. Что дело на нее завели после колонки о теракте в здании ФСБ в Архангельске, в которой она выразила свое мнение. Что в мнении этом никак нельзя было усмотреть какое-либо оправдание терроризма. Прокопьева думала, что дело просто закроют из-за отсутствия состава преступления. Но нет: 20 сентября ей предъявили обвинение, взяли подписку о неразглашении и о «надлежащем поведении».

Некоторые водители авто и такси, проезжающие мимо меня, одобрительно улыбаются и поднимают большой палец вверх, показывая «класс». И только двое мужчин с другой стороны дороги крикнули: «Какая фамилия? Прокопьева?» – и полезли в телефон гуглить суть вопроса.

Не сильно заинтересовал мой плакат и сотрудников полиции, которые просидели в машине на противоположной стороне дороги минут 20, пока шел мой часовой пикет.

– Вопрос о Светлане сейчас решается, как решался по Егору Жукову и Павлу Устинову – на самом высоком уровне, – заверил меня главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. – Каков будет результат – сложно предугадать.

За журналистку уже вступились «Репортеры без границ». Более 400 коллег по цеху со всей страны подписали открытое обращение в защиту Светланы и стали выходить на одиночные пикеты к зданиям СК в своих городах. Но массовости, как это было в случаях с Голуновым и Устиновым, пока не наблюдается. То ли журналистам сорганизоваться сложно, то ли слишком далеко для всех Псков.

И сказать, что в стране нет свободы слова, нельзя. В принципе она есть. Только окажешься ли ты на свободе после сказанных слов – большой вопрос.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «Журналист – не террорист!».