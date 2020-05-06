Шульман, Познер, Долин, Шевчук и Сокуров просят освободить Дмитриева из СИЗО

Накануне заседания Верховного суда по делу историка Юрия Дмитриева более 150 общественных деятелей, среди которых также писатели, ученые, журналисты и музыканты, подписались под письмом на имя председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса. В нем они просят на время рассмотрения дела освободить 64-летнего историка из следственного изолятора, где ранее был обнаружен коронавирус и где Дмитриев провел уже три года.

«Тревожно за всех людей, оказавшихся в столь опасной ситуации без возможности от нее защититься. Но к случаю Юрия Дмитриева мы просим отнестись с повышенным вниманием. Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой», — говорится в обращении. Авторы опасаются, что последствия заражения коронавирусом могут оказаться очень серьезными и, возможно, даже смертельными, так как «всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание».

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(Дмитрий Быков берет интервью у Юрия Дмитриева, материал от 10 апреля 2018 года)

Подписанты уверены, что обвинения против Дмитриева «несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства». Полный текст документа опубликовала «Новая газета».

Среди подписавших письмо журналисты Владимир Познер, Любовь Аркус, Антон Долин, Катерина Гордеева, писатели Денис Драгунский, Александр Архангельский, Людмила Улицкая, Борис Акунин, Виктор Шендерович, музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, представители партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Эмилия Слабунова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, политолог Екатерина Шульман и многие другие.

Напомним, что Юрия Дмитриева обвиняют в производстве детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. В 2018 году его оправдали, но после этого следствие представило новые обвинения, из-за чего Дмитриева снова поместили в СИЗО, а расследование его дела продолжили.