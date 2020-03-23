Главу карельского "Мемориала" Дмитриева арестовали до 25 июня

23 марта прошло судебное заседание по делу руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Ему продлен срок содержания под стражей до 25 июня, а следующее заседание назначено на 14 апреля.

Напомним, Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. В основу обвинения легли изъятые у правозащитника снимки его несовершеннолетней дочери, которую тот фотографировал в медицинских целях.

Расследование его дела продолжается повторно, несмотря на то, что предыдущее решение было отменено в Верховном суде.