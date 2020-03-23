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23 марта, понедельник

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[14:45]Сайт цифрового сопротивления COVID "Все.онлайн" представил бухгалтерские курсы
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[13:40]Главврача калужской больницы уволят за путешествие в Тайланд
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[12:59]Из-за коронавируса в США начали выпускать заключенных из тюрем
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[11:28]ГИБДД сообщила о тестировании камер, выявляющих использование телефонов за рулем
[11:09]В федеральных министерствах будут обеззараживать воздух
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[10:49]Московским школьникам отменили льготы на проезд, но оставили бесплатное питание
[10:11]Собянин обещал выплатить попавшим на карантин пожилым москвичам по четыре тысячи
[09:46]Михаил Мишустин сообщил о 71 новом случае заражения COVID-19 в России
[09:26]Всеобщая диспансеризация приостановлена до особого распоряжения кабмина
[08:46]Коронавирус у Харви Вайнштейна и лучшие зарплаты в РФ: главное к утру 23 марта
[08:00]Жителям центральной России обещают потепление на 15 градусов за пять дней
[07:19]В Подмосковье приземлился самолет из КНР с 25,5 млн медицинских масок

22 марта, воскресенье

[16:47]Россия прекратит всё авиасообщение, кроме рейсов в столицы других стран из Москвы
[15:56]В России число зараженных коронавирусом за день увеличилось почти на 20%
[14:41]Оперштаб: "Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет"
[14:01]В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса после окончания изоляции
[13:28]РИА Новости: в России могут принять "жесткие" карантинные меры
[13:07]Лукашенко отказался эвакуировать уехавших за границу, несмотря на предупреждения
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Главу карельского "Мемориала" Дмитриева арестовали до 25 июня

Общество
15:57, 23 марта 2020

Скриншот видео на YouTube
Скриншот видео на YouTube

23 марта прошло судебное заседание по делу руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Ему продлен срок содержания под стражей до 25 июня, а следующее заседание назначено на 14 апреля.

Напомним, Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. В основу обвинения легли изъятые у правозащитника снимки его несовершеннолетней дочери, которую тот фотографировал в медицинских целях.

Расследование его дела продолжается повторно, несмотря на то, что предыдущее решение было отменено в Верховном суде.

Рубрика: Общество

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