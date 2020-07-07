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"Путин, выходи драться": Как голосовали за поправки и где после этого митинговали

Политика
01:06, 07 июля 2020
«Собеседник» №25-2020

"Путин, выходи драться": Как голосовали за поправки и где после этого митинговали
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Большой материал Sobesednik.ru о том, как в России проходило голосование по поправкам и что же ждет нас теперь.

Пункт обнуления

В отличие от регионов, где люди голосовали в багажнике, кустах, пеньках, тележках из «Пятерочки» и прочих неподобающих местах, процесс обнуления Путина в Москве проходил культурно. На давно обустроенных, в основном при школах, избирательных участках. «Собеседник» проследил за событиями на одном из таких пунктов обнуления.

Озвученные ЦИК явочные цифры – 67,97% (на президентских выборах-2018, проходивших в условиях гораздо более масштабного бойкота, было 67,54) – несколько шокировали своей наглостью. По нашим наблюдениям, на избирательные участки особо никто не ломился, а какая-то часть избирателей и вовсе демонстративно не пошла.

Если в основной день голосования на участке было хоть какое-то оживление, то в середине процесса, как рассказали члены комиссии, приходили по 2–3 человека в час. И то не в каждый. Мерили температуру на входе, показывали, как велела Памфилова, паспорта с расстояния двух метров, брали бюллетень и шли в кабинку, у которой, видимо, по случаю пандемии, отсутствовали шторки. Девушка, выдававшая бюллетени, немного обиделась на вопрос о ее орлином зрении.

– Да, я вижу все, что написано в паспорте, – заявила она. – И вообще, у меня линзы специальные.

– Избирательные?

– Да!

Вместо электронных урн (КОИБов) на участке стояли обычные урны. От бюллетеней они совсем не ломились. Что было сразу двумя новостями – плохой и хорошей: во-первых, явка так себе; во-вторых, вбросов не делали, по крайней мере пока.

– КОИБы мы поставим первого числа, – пояснил юноша из комиссии. – И в них потом все эти бюллетени опустим.

Как пояснил нам муниципальный депутат Сергей Вдовин, сумевший записаться в наблюдатели, ситуация на самом деле разнилась в зависимости от участка.

– Если участок обычный, там действительно тишина и никого нет, – поделился он. – А есть участки, куда сгоняют бюджетников – вот там толпы, и бюллетеней гора.

1 июля на участке действительно появились КОИБы. В сам участок даже время от времени образовывалась небольшая очередь. Зоркую девушку на раздаче бюллетеней сменила немолодая женщина, долго щурившаяся в мой паспорт и в конце концов поверившая в мое честное слово.

– Да я отлично видела, что написано у вас в паспорте, – заявила она и тоже почему-то слегка то ли обиделась, то ли смутилась.

И вот заветный бланк с орфографической ошибкой про «Вы одобряете изменения в Конституцию?» (даже здесь не могли не опозориться! Правильно – «изменения в Конституции». – Авт.) и с пометкой «нет» медленно уполз в КОИБ. Стоявший за мной дядька рассказал, что сначала хотел просто стащить бюллетень, но передумал буквально в последний момент и проголосовал против. Судя по цифрам на дисплеях КОИБов, уже ближе к вечеру на участке проголосовали около 300 человек. Для сравнения: в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму на том же участке примерно к тому же времени проголосовали более 800 избирателей. Озвученная явка на тех выборах – 21,77%.

– Конечно же я проголосовала против! – заявила 80-летняя Елизавета Михайловна. – Страшно же смотреть, во что Путин превратил страну за 20 лет! Пришла специально в последний день, под вечер – слышала, так мой голос будет сложнее фальсифицировать.

– Голосовали-то мы против, – поделился мужчина по имени Александр, пришедший с сыном лет 7. – Но они же все равно нарисуют, сколько им надо.

– Они что, скажут, что мы были за? – в разговор вмешался мальчик.

– Да в первый раз, что ли? – грустно выдохнул Александр.

– Я вообще долго сомневалась, идти или не идти, – рассказала еще одна избирательница, Ольга, также проголосовавшая против. – Потом все-таки решила, что любое действие лучше бездействия. Думаю, если бы пришли все, кто против этой «комплексной» поправки, мы бы им устроили опрокидывающее голосование. Я не знаю ни одного человека, кто был бы за. Даже моя мама против, притом что она смотрит «Первый канал». Хотя понятно, что все равно обнулят. Но меня хотя бы из-за этого не будет мучить совесть.

– А я голосовала за, – призналась пожилая Светлана Николаевна. – Потому что это наша Конституция, наш закон. Почему мы должны быть против? Как – Путин у власти до 2036 года? Нет, об этом я не слышала!

И теперь, когда Путин успешно обнулился, а Песков назвал произошедшее «триумфом», остается вопрос, что нас ожидает в ближайшем будущем.

– Многие сейчас об этом гадают, – говорит правозащитник Лев Пономарев. – Думаю, будут война и террор. Это, можно сказать, наша национальная колея. Во всяком случае, именно так было после принятия всех последних Конституций. В январе 1937 года вступила в силу сталинская Конституция – тут же разразился Большой террор. В апреле 1978 года вступила в силу брежневская Конституция – в следующем году советские войска на десять лет вторглись в Афганистан. В декабре 1993 года приняли ельцинскую Конституцию – уже в следующем году разразилась позорная первая чеченская. С какой стати теперь будет исключение?

Мнение. Сергей Шпилькин: Сфальсифицировано 45% голосов за поправки

Сергей Шпилькин // Фото: Facebook

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин сообщил в своем ФБ, что порядка 45% всех голосов за поправки к Конституции были сфальсифицированы. Проанализировав голоса 88 млн избирателей, эксперт назвал аномальными более 22 млн.

По мнению Сергея Шпилькина, при отсутствии манипуляций явка составила бы 42%. За высказались бы 65%, против – 35%. «За все равно было бы больше, потому как мест, где голосов за было меньше, весьма ограниченное число и они не сделали бы погоды в масштабах страны, – считает Шпилькин. – Но разница между результатами 65:35 и 78:22 очень существенная, в том числе с политической точки зрения».

Как поясняет аналитик, на составленных им графиках есть кластер, показывающий именно такие результаты. И он выглядит «совершенно натурально». В него попадают участки из совершенно разных регионов от Хабаровска до Архангельска. И есть кластер с явкой от 60% и результатом «да» выше 70%. И там присутствуют «характерные следы фальсификации данных». Например, аномальное количество участков с красивыми явками и результатами. «В итоге выглядит так, что в первом кластере у нас реальное голосование, а все остальное – манипулирование с голосами», – говорит Шпилькин.

Эксперт также отмечает, что определить, как именно добавляли голоса, практически невозможно.

Репортаж. Как Путин ставил крест

Любимый участок президента // Фото: Дмитрий Соколов

Кварцовка помещения, защитные стекла и автобусы с ОМОНом... Корреспондент «Собеседника» посмотрел, как президента охраняли на избирательном участке от вирусов и людей.

Где и когда Владимир Путин проголосует за поправки в Конституции, заранее не анонсировали. Пресс-секретарь Песков предупредил: «Мы позже вам сообщим». Но можно было догадаться. В последнее время Путин традиционно приезжает за бюллетенем около 10 часов в здание Академии наук.

Так было и сейчас. Перед этим движение на дорогах остановилось. Наряды полиции, оцепившие всю территорию академии, отправляли пешеходов кружным путем.

На заборе надпись: «Охраняется полицией ЦСН ВО Росгвардии». Но сейчас охраняется еще сильнее.

Возле выхода из здания – полицейские внедорожники, целый автобус с ОМОНом, автозаки. Несколько мужчин в футболках и джинсах как бы невзначай прогуливаются по улице с сумками-борсетками. За тем, как голосует Путин, можно было наблюдать только онлайн, внутрь, конечно, не пускали.

Президент голосовал без маски и перчаток. Нет необходимости – перед приездом первого лица помещение прокварцевали. Правда, для всех остальных это не отменяет правил.

– Вам необходимо надеть маску и перчатки. Перед этим еще протрите руки салфетками, – строго говорит полицейский на входе. Без этого меня бы не пустили внутрь.

В это время двое мужчин в костюмах разбирают рамку металлодетектора. Вынимают из верхней части какой-то блок и увозят в сумке с колесиками. Кажется, после отъезда президента тут стало чуть менее безопасно.

Не всё успели демонтировать. Со стороны парадного входа, через который заходит президент, появились конструкции с толстыми стеклами с небольшим углом наклона (на прошлогодних выборах в Мосгордуму этого не припомню). Ничего, еще много раз понадобятся. Теперь уже точно. 

Мнение. Кирилл Рогов: Это афера

Кирилл Рогов // Фото: Facebook

По итогам голосования публицист и политолог Кирилл Рогов опубликовал в ФБ пост, в котором назвал свершившееся «одной из выдающихся избирательных афер в истории человечества». «Вчера, когда к этому событию было приковано столько внимания и когда это голосование было вообще законно (согласно самим же Кремлем принятому специальному закону), голосовало, по данным ЦИК, всего 10% имеющих права голоса. И восхититесь изобретательностью людей, которые это придумали». У читателей пост вызвал бурю эмоций.

«На Ямале досрочно вообще проголосовало больше 100% избирателей!» – возмутилась пользователь Марина Балашова.

«Я голосовал позавчера, в предпоследний день в 19:50, – рассказал Леонид Федяков. – В журнале выдачи бюллетеней на моей странице передо мной была только одна подпись. Тетка из УИК на мой вопрос, много ли народу уже проголосовало, полистала этот журнал, везде было две-три, редко где – четыре подписи. Никакими 55% проголосовавших там и не пахло в принципе».

Где проголосовали против:

«Пушка» не выстрелила

В день голосования произошел самый добрый несогласованный митинг в истории России. Полицейские раздавали медицинские маски, а недовольные пели Высоцкого под гитару. Кульминацией стало появление на площади Андрея Малахова в розовой рубашке.

– Слезайте, пожалуйста. Вам не стыдно? Вы что, не любите Пушкина? – Сразу и не верилось, что это говорит полицейский, убеждая участника одиночного пикета спуститься с постамента.

Тогда еще было неизвестно, что правоохранители вечером 1 июля решили включить режим «лайт». Пикетера с Пушкина так и не сняли, а чуть позже наряд из двух человек даже прошел через толпу, раздавая медицинские маски: «Пожалуйста, берегите здоровье». Выстроившиеся на обочинах Пушкинской площади автозаки были заглушены.

Фото: Дмитрий Соколов

Сходка людей с плакатами теплым июньским вечером была не похожа на акцию протеста до такой степени, что кто-то из них не выдержал.

– Путин, выходи драться, пять минут тебе даю! – мужчина в майке с надписями против поправок начал ходить через площадь и выкрикивать ругательства в адрес президента. Четверо полицейских провожали гладиатора взглядом, даже что-то сообщили в рацию, но с места так и не сдвинулись.

– В другой раз меня бы уже давно задержали! – мужчина был явно сбит с толку.

– Ну давайте что-нибудь придумаем. Давайте цифрой ляжем! – говорила девушка в толпе студенток. С утра на Красной площади за акцию «2036» задержали несколько человек, которые легли так, чтобы образовать дату, до которой Владимир Путин сможет оставаться президентом по новой Конституции. Ребят задержали и, кажется, показали по телевизору.

На Пушкинской площади появился даже Андрей Малахов и тут же был сфотографирован. Позже телеведущий объяснил (гораздо подробнее необходимого), что просто шел на корпоративное мероприятие, на выборах голосовал за и вообще находится вне политики. Дело в том, что с Малаховым пришел экс главный редактор «Дождя» Михаил Зыгарь, который встретил на «Пушке» много бывших коллег.

Лозунги здесь кричали неохотно. Песни под гитару и чтение стихов шли куда лучше.

Даже сторонники консервативного патриотического движения НОД, ворвавшиеся в толпу с советскими флагами, быстро обмякли и постепенно превратили наезд в дискуссию.

– Учитывая, что не было большого анонса, несколько сот человек – это неплохо, – говорил журналист Илья Азар, первым позвавший всех в центр Москвы на акцию против обнуления.

Закончилась она без сводок на сайте МВД. Ни одного человека не задержали. Путин прав: день и правда получился историческим.

* * *

Материалы вышли в издании «Собеседник» №25-2020.

Теги: #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Политика

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