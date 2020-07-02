Политолог Александр Кынев: "Результаты голосования – "надоело" и "достало"

Политолог Александр Кынев прокомментировал «Собеседнику» итоги голосования по поправкам в Конституцию.

– На мой взгяд, объём фальсификаций был самый высокий в современной России. Но в целом можно говорить, что устойчивый протест составил около 35%. В основном, это города, это люди молодые и образованные.

Голоса, которые отданы за поправки, получены, в основном, в ходе недельного предварительного голосования, где имело место административное принуждение. То есть, фактически мы имеем, с одной стороны, мощную протестную мобилизацию без лидеров и организации – это 35 процентов. Этот процент примерно одинаков в разных регионах, что в Архангельске, что на Камчатке. С другой стороны, мы имеем административное давление и, по сути, больше ничего.

Интересно, что массовая протестная политизация произошла даже в условиях отсутствия единой организации. Ресурсы московской протестной кампании были очень маленькие, и она, по сути дела, не выходила за пределы социальных сетей. Большинство о ней в принципе даже не знали. То есть люди голосовали с точки зрения «надоело» и «достало».

Протестное голосование молодых и образованных людей где-то на уровне 35% говорит о том, что есть колоссальное количество людей, которых не устраивает то, что происходит в стране. Они активны, но не представлены никем, у них пока нет лидеров и структуры. А все те, кто был лидером, они от этой кампании самоустранились: «Яблоко» призывало бойкотировать, Навальный самоустранился. И у них произошёл диссонанс с активным ядром собственных сторонников: «Яблоко» призывало бойкотировать, но Щлосберг проголосовал против, Навальный устранился, Волков организовывал забастовки избиркома, но многие начальники штабов Навального голосовали против и выкладывали фото в соцсетях. Все это говорит о том, что протестная самоорганизация граждан произошла параллельно всем официальным структурам.

Даже во власти появились люди, которые проголосовали против. Например, мэр Якутска Аксентьева, которая была избрана от оппозиции и к партии власти никакого отношения не имела. Но даже сами чиновники офигели от того, с какой наглостью у нас всё фальсифицировалось.