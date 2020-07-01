Мэр Якутска проголосовала "против", но после фотошопа бюллетень показал "за"

Пресс-секретарь избранного мэра Якутска Алексей Толстяков заявил, что в соцсетях появилась фотография, на которой глава города Сардана Авксентьева голосует «за» поправки к Конституции, но на самом деле она проголосовала «против».

«Удивительно, что в телеге [в Telegram-каналах, — прим. ред.] на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу как минимум», — пишет он в своем Facebook. Позже он объяснил, что речь идет о поправке №131 о местном самоуправлении.

Также Толстяков опубликовал фото с другого ракурса, на котором видно, что галочка в графе «за» в бюллетене мэра отсутствует.