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"Голос": краткая сводка по жульничеству

Политика
18:42, 30 июня 2020

"Голос": краткая сводка по жульничеству
Фото в статье: Global Look Press, Facebook
Фото в статье: Global Look Press, Facebook

Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало предварительное заявление о ходе досрочного голосования по поправкам в Конституцию, которое можно озаглавить «Краткая сводка по жульничеству». Правозащитники обращают внимание на восемь основных моментов.

1. Грубое превышение полномочий и незаконная деятельность избирательных комиссий

ЦИК России неоднократно выходила за рамки установленных законом полномочий. На протяжении шести дней используются различные формы массового досрочного голосования, не предусмотренные законом о поправке. Так ЦИК России незаконно создала специальную территориальную избирательную комиссию (ТИК) для дистанционного электронного голосования. Полномочия по формированию ТИК (за исключением зарубежных) принадлежат региональным комиссиям. Не имея установленных законом оснований, ЦИК России самостоятельно продлила закончившиеся полномочия 164 участковых комиссий.

В «Голосе» беспокоятся, что такая практика самоуправства затем начнет применяться и на выборах. 

2. Принуждение граждан к голосованию

Такое принуждение осуществляется со стороны работодателей, должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Граждане активно сообщают о таких фактах в движение «Голос», в СМИ и просто пишут в соцсетях. Кроме того, сами компании и учреждения из многих регионов и разных отраслей публично рапортовали о массовом голосовании своих сотрудников. То есть, они не только организовывали, но и контролировали участие людей в голосовании. Такая публичная отчетность руководителей организаций о принуждении людей к голосованию свидетельствует о смещении представлений о нормальности в процедурах голосования и об отсутствии понимания того, как должно осуществляться демократическое, свободное волеизъявление. 

3. Незаконная агитация со стороны избирательных комиссий, государственных и муниципальных органов, их должностных лиц

Во многих помещениях для голосования были обнаружены спецвыпуски газеты «Комсомольская правда» «Поправки в Конституцию — это мой выбор!». В ней содержатся прямые призывы проголосовать за поправки, приводятся высказывания известных людей в их поддержку. Члены участковых комиссий указывают, что получили газету в территориальной комиссии вместе с другими документами и информационными материалами. Все это позволяет говорить о централизованном распространении таких материалов через систему избиркомов, которые, по закону, должны только информировать.

4. Многократное голосование, вбросы, нарушение тайны голосования и иные нарушения

В последние дни заметно увеличилось количество сообщений о фактах многократного голосования, голосования без паспорта, за других лиц и о вероятных вбросах бюллетеней: приходят фотографии аккуратно сложенных пачек бюллетеней в ящиках для голосования, в том числе из Тамбовской области — одного из лидеров среди российских регионов по официальной явке участников голосования. Кроме того, появляется все больше примеров многократного голосования, в том числе с использованием онлайн-голосования. 

5. Плохое нормативное регулирование процедур голосования и нарушение принципа коллегиальности

К сожалению, массовым нарушениям способствует сам порядок голосования, принятый ЦИК, которая ввела новые формы голосования, способствующие нарушению его тайны и принуждению, а также максимально расширила применение досрочного и «надомного» голосований. При этом в нормативные документы не были заложены необходимые гарантии защиты прав участников голосования. ЦИК России фактически признал возможность многократного голосования для зарубежных участков; регулирование электронного голосования не содержит необходимых средств защиты от повторного голосования обычным бюллетенем; организация массового голосования на предприятиях создает комфортные условия для принуждения граждан к голосованию. 

Массовое досрочное голосование привело к фактическому нарушению принципа коллегиальности в деятельности комиссий. Досрочное и «надомное» голосования, которые в этот раз стали массовыми, проводятся силами двух—трех членов комиссии, которые назначаются председателем УИК. Это не только снижает уровень подконтрольности такого голосования, защищенности голосов граждан от фальсификации, но и превращает требование о наличии кворума в избирательной комиссии 1 июля в чистую формальность — 1 июля проголосует лишь относительно небольшая часть жителей страны.

6. Противодействие гражданскому наблюдению и попытки его дискредитации при участии государства

Голосование проходит в условиях противодействия гражданскому контролю. С помехами в работе сталкиваются даже члены комиссий, которым, в частности, отказывают в ознакомлении с документами комиссий, выдаче копий актов, не допускают к «надомному» голосованию. Наблюдателей пытаются ограничить в праве вести фото- и видеосъемку, в доступе к документам комиссий, пытаются удалить с участка. Особое беспокойство вызывают сообщения о том, что такие действия принимаются целенаправленно, согласно директивам вышестоящих территориальных комиссий. 

7. Отсутствие необходимых условий для организации голосования

Организация «голосования на придомовых территориях» зачастую ставит под угрозу здоровье и безопасность членов избирательных комиссий. Например, нападение на членов комиссии было совершено в Кургане, а в Барнауле член УИК получил тепловой удар и солнечные ожоги. При этом такие риски в большинстве случаев сложно признать оправданными. Проведение голосования в условиях продолжающейся пандемии коронавируса уже привело к заражению членов комиссий коронавирусом и фактическому лишению права голоса из-за карантинных ограничений нескольких групп участников голосования.

8. Аномальная явка

Вызывают вопросы официальные данные по явке. Согласно ЦИК России, по состоянию на 29 июня проголосовали почти 50 млн человек — около 46% зарегистрированных участников голосования. Официальные результаты по числу проголосовавших показывают значительную и необъяснимую разницу между регионами. Зачастую соседние и очень похожие между собой регионы в несколько раз отличаются по доле проголосовавших. Так, одним из лидеров среди регионов является Республика Тыва, где в первые пять дней якобы проголосовало 73,2% участников голосования. Явка в соседней Иркутской области, занимающей по этому показателю предпоследнее место, составляет всего 22,4% — в три раза меньше. В соседней с Тывой Республике Алтай, которая очень похожа на нее по структуре населения, укладу жизни, климату и ландшафту, явка составила 32,95%. Такие различия можно объяснить лишь принуждением граждан на конкретных территориях или прямыми фальсификациями.

Теги: #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Политика

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