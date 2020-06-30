В Питере полицейский сломал руку журналисту "Медиазоны", в Москве напали на журналиста "Новой"

На избирательном участке №2219 в Санкт-Петербурге на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля напали полицейский и наблюдатель. Полицейский сломал ему руку, а один из «очень подозрительных» наблюдателей начал после этого тянуть за неё.

«Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком, — передает сам журналист. — Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы».

Нападение на нашего корреспондента в Петербурге. Видео: Владимир Молодоженя https://t.co/QgmosOg8lM pic.twitter.com/4IRnRhBM9k — Медиазона (@mediazzzona) June 30, 2020

Физически неприятно это смотреть, но всё равно стоит и посмотреть самому, и знакомым отправить. Мерзавцы и негодяи в форме ломают руку корру "Медиазоны" @merr1k. И тут надо вспомнить, что эти же подонки сажали людей, за то, что в них кинули бумажный стаканчик pic.twitter.com/rgSL8k3VeM — Alexey Navalny (@navalny) June 30, 2020

Позднее за ним приехала скорая, его госпитализировали.

По данным издания, напавшим наблюдателем оказался бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов.

Также сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой газеты» Андрей Заякин сообщил о нападении на него председателя территориальной избирательной комиссии Таганского района Риммы Бахтиаровой. Она попыталась вырвать у него из рук камеру, на которую он записывал её действия как представитель СМИ. По его мнению, это обернется для женщины уголовным делом.