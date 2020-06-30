В Питере полицейский сломал руку журналисту "Медиазоны", в Москве напали на журналиста "Новой"

На избирательном участке №2219 в Санкт-Петербурге на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля напали полицейский и наблюдатель. Полицейский сломал ему руку, а один из «очень подозрительных» наблюдателей начал после этого тянуть за неё.
«Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком, — передает сам журналист. — Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы».
Нападение на нашего корреспондента в Петербурге. Видео: Владимир Молодоженя https://t.co/QgmosOg8lM pic.twitter.com/4IRnRhBM9k— Медиазона (@mediazzzona) June 30, 2020
Физически неприятно это смотреть, но всё равно стоит и посмотреть самому, и знакомым отправить. Мерзавцы и негодяи в форме ломают руку корру "Медиазоны" @merr1k. И тут надо вспомнить, что эти же подонки сажали людей, за то, что в них кинули бумажный стаканчик pic.twitter.com/rgSL8k3VeM— Alexey Navalny (@navalny) June 30, 2020
Позднее за ним приехала скорая, его госпитализировали.
По данным издания, напавшим наблюдателем оказался бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов.
Также сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой газеты» Андрей Заякин сообщил о нападении на него председателя территориальной избирательной комиссии Таганского района Риммы Бахтиаровой. Она попыталась вырвать у него из рук камеру, на которую он записывал её действия как представитель СМИ. По его мнению, это обернется для женщины уголовным делом.
бешеная председательница таганского тик римма бахтиарова заработала себе уголовочку pic.twitter.com/iDzp6JKTFr— Andrey Zayakin (@zayakin_a) June 30, 2020