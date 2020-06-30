Независимый наблюдатель раскрыл схему массовых фальсификаций голосования в Москве

Координатор наблюдателей в районе Раменки Кирилл Трофимов рассказал, как в московских комиссиях вбрасывают тысячи голосов под видом надомного голосования таким образом, чтобы это невозможно было доказать по итогам плебисцита по поправкам.

Являясь членом территориальной избирательной комиссии (ТИК), Трофимов сперва обратил внимание на аномальное число проголосовавших вне помещений для голосования граждан в Раменках. В районе число «надомников» в 9 раз превысило обычный показатель по району (9 тысяч против 1 тысячи). Накануне в Генпрокуратуру и ЦИК по этому поводу обратились представители КПРФ.

После этого он попытался понять, каким образом схема устроена, что по некоторым УИК за шесть часов члены комиссий успевали обойти по 400-500 «надомников», что невозможно физически. При помощи коллег по наблюдению и депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой, ему удалось выяснить, что в книгах на участках отметки о надомном голосовании не ставятся вовсе или ставятся карандашом: «Решив проверить ещё одну комиссию, выяснил, что у них из 400 с лишним проголосовавших есть в доступе выписки из реестра надомников только по 50, а в книгах отметки стоят только по 20 проголосовавшим из этих 400, половина из которых поставлена карандашом», — передает его слова движение «Голос».

Таким образом люди, которые не подозревают, что за них проголосовали «на дому», могут прийти и проголосовать на участке, а их голос формально будет учтен как минимум дважды. Активист также отмечает, что если бы обо всех фейковых проголосовавших «вне помещений» в книги для голосования были внесены данные, как того требует закон, то это неминуемо привело бы к скандалам. О подобном случае в московском Лефортово Sobesednik.ru писал ранее: мужчина с женой там сильно удивились, узнав, что за них и их детей уже якобы проголосовали, а отметки об этом внесли в журнал.

Доступ к заявлениям, поданным на надомное голосование ни Трофимову, ни другим наблюдателям и членам комиссий не предоставили. «Поехали в самую большую по числу проголосовавших надомников комиссию — 2763. 829 человек смогли проголосовать на дому за 3 дня. Феноменально, конечно, — поражается Трофимов. — Просим показать заявления, нам говорят, что заявления запечатали в конверты, посмотреть нельзя, копии не дадут».

По его словам, подобные схемы организованы во многих УИК, где нет независимых членов комиссии: «Что бюллетени были вброшены, а заявления были поддельными, никто и не узнает, количество надомников в протоколе не отображается. Так что продержаться надо до 1 июля … За аннулирование этого "надомного голосования" мы ещё повоюем», — заверяет активист.