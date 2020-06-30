Нарушения на плебисците, Шнуров на RTVi, ЕС без России. Главное к утру 30 июня

Штаб Алексея Навального в Москве сообщил, что в Лефортово на УИК №1403 за мужчину, женщину и их детей проголосовали неизвестные. Сами они были удивлены такому повороту, когда впервые пришли на избирательный участок и сразу же вызвали полицию. Руководитель штаба по электронному голосованию в столице Алексей Венедиктов сообщил, что Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием подтвердил эти сведения и попросил Мосгоризбирком аннулировать все голоса, отданные «вне помещения» на этом УИК. Зампред ведомства Дмитрий Реут заявил, что в этом нет «никакого злого умысла»: «Скорее всего, там просто ошибочно в список избирателей была проставлена отметка о том, что человек проголосовал вне помещения», — прокомментировал он ситуацию ИА «Москва».

В Санкт-Петербурге на УИК №1605 уже два избирателя зафиксировали, что выданные им бюллетени оказались без подписей членов комиссии. Об этом сообщает «Фонтанка». В Горизбиркоме заверили, что все неиспользованные бюллетени на участке заполнены корректно. Опечатывать урны не стали, пояснив, что «если в момент подсчета голосов будут обнаружены не должным образом оформленные бюллетени, это будет основанием для служебной проверки». Отметим, что подсчет проводить будут те же члены УИК, которые, предположительно, выдали бюллетень.

Колонка журналиста Павла Аптекаря была снята главным редактором «Ведомостей» Андреем Шмаровым. Аптекарь сравнил публикацию exit poll-ов плебисцита ВЦИОМом и электоральное исследование компании «Ромор». Расхождение между их результатами он объясняет разными уровнями мотивации опрашиваемыех, которые в первом случае пришли на участки, а во втором нет. Как сообщает журналист, вместо этого текста Шмаров поставил колонку со «своим пересказом пресс-релиза ВЦИОМа» (статья вышла под заголовком «Экзитпол ВЦИОМа подтверждает одобрение поправок в Конституцию»). Аптекарь намерен уволиться из «Ведомостей».

Певец Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVi. Он будет ответственен за формирование сетки вещания, создание и продвижение неновостного контента и развитие креативной стратегии. Такое предложение ему сделал владелец RTVI Микаель Исраелян. Эта должность создается специально ради шоумена, до этого момента её не было вовсе. Ранее позицию главного редактора канала оставил журналист Алексей Пивоваров. Отмечается, что информационная и общественно-политическая повестка останутся за Станиславом Кучером.

Евросоюз опубликовал список стран, из которых с 1 июля будут разрешены перелеты в ЕС. России среди них нет. Как пишет «Русская служба Би-би-си», в список вошли 14 государств: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

МВД Беларуси начало проверку в отношении третьего кандидата в президенты страны Валерия Цепкало, сообщает издание Tut.by. Ранее уже были арестованы два других оппозиционных кандидата Сергей Тихановский и Виктор Бабарико. Турецко-беларусский предприниматель Седата Игдеджи обвинил политика в неуплате средств за строительство его дома. Цепкало обвинения отрицает.