Американский бизнесмен купил контрольный пакет акций русскоязычного канала RTVi

Американский бизнесмен Микаэль Исраелян выкупил у Руслана Соколова контрольный пакет акций международного русскоязычного телеканала RTVi и намерен расширить его присутствие в США, сообщает Reuters.

Также у канала есть бюро в Европе, России и Израиле. Он вещает более чем в 50 странах мира.

«Сегодня в Соединенных Штатах проживает около семи миллионов русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке», — приводит издание слова бизнесмена. При этом Исраелян подчеркивает, что «видит возможности расширения бизнеса на Западном побережье», в частности открытие дополнительных бюро в Вашингтоне и Калифорнии, а также он намерен «привлечь новое поколение зрителей, стремящихся сохранить свои связи с русской культурой и повесткой дня».

Как отмечают «Ведомости», канал был создан в 1997 году бизнесменом Владимиром Гусинским, а в 2017 году перезапущен на средства неизвестного инвестора. По данным издания, аудитория канала достигает 10 миллионов человек.