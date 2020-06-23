"Лукашенко может арестовать еще одного конкурента": политолог о выборах в Беларуси

Вместе с главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах Виктором Бабарико арестован и его сын Эдуард. При этом ЦИК Белоруссии заявил, что Бабарико-старший остается участником президентской гонки. О жаркой кампании в Беларуси Sobesednik.ru рассказал политолог Дмитрий Болкунец.

– Дмитрий, в чем обвиняют Бабарико-младшего?

– Сына задержали в тот же день, что и Виктора Бабарико. Известно, что Эдуард занимался небольшими проектами — в основном, сайтом по сбору пожертвований граждан и активистов, в том числе на помощь медикам во время пандемии. Проскочила информация, что средства этой организации заблокированы, а банк, который с ними работал, — это как раз Белгазпромбанк, который возглавлял Бабарико-старший и где недавно прошли обыски.

Эдуард Бабарико

Очень долго раздувалась история о том, что организация берет процент за использование собранных средств, но любая такая платформа берет какую-то комиссию, иначе она просто не сможет существовать. Подозреваю, что сейчас Бабарико-младшего пытаются обвинить в сокрытии доходов. Потому что такая платформа — это всегда возможность что-нибудь там найти: кто-нибудь какую-то декларацию не заполнил, обвинить в чем-нибудь можно легко. На мой взгляд, Бабарико-младщий в данном случае используется как инструмент давления на его отца. Как и другие люди из его окружения.

– Батька решил пойти по жесткому сценарию перед президентскими выборами 9 августа?

– Очевидно, что белорусские власти уже пошли по самому жесткому сценарию. Отмечу, такого в Беларуси не было никогда: арестовывали кандидатов уже после выборов, а в данном случае это сделано до. И я не исключаю, что еще один кандидат может пострадать — это Валерий Цепкало, так как идет очень много вбросов по нему — про уголовные дела и прочее. Я не исключаю, что и его задержат.

Валерий Цепкало

Таким образом Лукашенко будет пытаться обеспечить себе очередную элегантную победу, оставив на выборах только трех спойлеров, например.

– При этом ЦИК Беларуси заявил, что Виктор Бабарико продолжает являться участником выборов.

– Да, пока он не осужден, он продолжает формально участвовать в гонке, но физически он находится в СИЗО КГБ – так называемой «американке». За него его команда подала все подписи, документы. 14 июля — последний день, когда будет решаться вопрос о регистрации кандидатов. Я, кстати, не исключаю, что он будет зарегистрирован, хотя это маловероятно. Но даже если и так, вести кампанию из тюрьмы – это уж слишком. И это привлечет еще больше внимания аудитории, люди из солидарности будут подписываться за него.

Риски тут большие, поэтому вероятнее всего у него найдут какие-то недочеты в декларации, забракуют подписи — в общем, есть способы не зарегистрировать кандидата, когда ты управляешь всем процессом.

– Лукашенко готов использовать силовые методы, если люди выйдут на улицы?

– Готов. Он уже сказал об этом много раз. Мол, сегодня эти люди собирают подписи, а завтра у них будут боевики, которые выйдут штурмовать какие-то здания. Я напомню, что в 2010 году за неделю до выборов Владимир Макей, занимавший тогда пост главы администрации президента, сообщил, что из-за рубежа завезены оружие, взрывчатка, боевики приехали, и они будут что-то взрывать. Прошла неделя, ночь после президентских выборов — и практически все, что он говорил, случилось. Власти, полагаю, заранее готовили эти провокации, и сейчас может быть такой же сценарий, чтобы сбавить жар, пыл у толпы.

– Протесты все равно будут?

– Будут волны, возможно. В целом протесты будут увеличиваться, так как ситуация накалилась. Но есть особенность у этих выступлений — люди концентрируются не на одной площади, не в каком-то определенном месте, а выстраиваются в длинные живые цепи, что позволяет им показывать массовость, но и создает сложности для оцепления площадей, улиц, проспектов, и в таком виде это просто невозможно контролировать.