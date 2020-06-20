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"Народ потребует отставки Лукашенко": эксперт о протестах после ареста Бабарико

Политика
10:47, 20 июня 2020

"Народ потребует отставки Лукашенко": эксперт о протестах после ареста Бабарико
Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press, Kremlin Pool
Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press, Kremlin Pool

Главного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, бывшего президента Белгазпромбанка Виктора Бабарико поместили в СИЗО КГБ. Sobesednik.ru спросил у политолога Дмитрия Болкунца, по какому сценарию будет дальше развиваться ситуация в Беларуси.

– Почему Бабарико впал в немилость к Лукашенко?

– Виктор Бабарико пользуется большим доверием населения. Это является феноменом данной кампании, что неизвестный ранее кандидат стал набирать большую популярность.

Александр Лукашенко откровенно испугался, запрятал его в тюрьму, арестовал счет, чтобы он не мог им пользоваться. Всё, Бабарико исчез из выборов. Выборы в Беларуси, можно сказать, закончились.

– Там же еще несколько кандидатов.

– Есть еще реальный кандидат — Валерий Цепкало. Но его тоже могут не пустить на выборы, представить каким-нибудь главой преступной группы, великим мафиози, отправить в тюрьму, найдя у него какие-нибудь миллиарды, золотые слитки. И в итоге в выборах будут участвовать Лукашенко и три его спойлера, которым дадут по 3-4%, а сам Лукашенко получит 90%.

Проблема-то не в Викторе Бабарико. Лукашенко арестовал кандидата, который собрал вокруг себя протестный электорат. Но не будет Бабарико – появится Петров, Иванов, еще какие-то лица, которые сконцентрируют вокруг себя протестный электорат. Лукашенко не понимает, что это не электорат Бабарико – это вотум недоверия Лукашенко. 

– Он теперь может выплеснуться на улицы?

– Я предполагаю, что в ближайшее время в Беларуси могут начаться массовые стихийные акции с требованием отставки Александра Лукашенко. Потому что людей лишили права голоса.

Не исключаю, что полмиллиона человек, которые поставили свои подписи за Виктора Бабарико, сейчас открыто заявят свой протест и потребуют ухода Лукашенко в отставку. Это будет означать полный слом выборов. Не получится, как хотел Лукашенко, сделать все чистенько, беленько.

– Насколько массовыми могут стать протесты?

– Уже прошла одна совершенно спонтанная акция – 2-3 тысячи человек, очередь растянулась на 5-7 км вдоль центрального проспекта. Эта акция длилась около 7 часов, люди стояли, хлопали, скандировали, кричали. Невозможно 7 км арестовать – только расстреливать. Для власти это неожиданность.

Лукашенко уже сказал, что это карусели, людей специально подвозят, но это все — самоуспокоение.

– Насколько обвинения против Бабарико серьезны?

– ГосСМИ уже сказали, что Виктор Бабарико — это марионетка людей в Газпроме и еще выше. Вчера глава комитета Госконтроля Беларуси сказал, что Виктор Бабарико занимался отмыванием денег для них.

– Газпром и РФ будут реагировать?

– Нет. Лукашенко хочет втянуть Газпром и Россию в скандал, но они никак не будут реагировать, чтобы не подыгрывать ему. Он хочет доказать всему миру, что это Россия вмешивается в выборы в Беларуси

– Как далеко Батька может зайти?

– Ему нечего терять. Он не может себе позволить уйти с поста президента. И он готов идти ва-банк.

– На этом фоне он уже не поедет в Москву на парад Победы?

Поедет, еще как. Детей возьмет, целый самолет гостей еще с собой привезет. Для него этот парад – поднятие очков, он это тоже постарается использовать. Но и свою риторику, что его хотят свергнуть, устроить Майдан, он тоже не оставит.

Говорит, что власть он не отдаст, страну не даст раздербанить. То есть он считает, что он единственный человек, кто имеет право управлять Беларусью. Все остальные лица, кто на это претендуют, оказываются или в тюрьме, или вынуждены бежать из страны, или бесследно исчезают — других вариантов нет.

– То есть Бабарико до выборов не выйдет точно, а дальше?

– Неизвестно. Это решает один человек. Закон в Беларуси — это Александр Лукашенко. Он решает, кого казнить, кого отпустить, кого посадить на 10 лет. Но есть еще народ, который может выйти на улицы, чтобы защитить свои 500 тысяч подписей.

Тема: Лукашенко

Рубрика: Политика

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Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press, Kremlin Pool

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