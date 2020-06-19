В Минске объявили о разоблачении "кукловодов" за пределами Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране готовился «масштабный план дестабилизации».

По словам белорусского лидера, в последнее время «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию», передает БелТА. Лукашенко рассказал, что «удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план», нацеленный на то, чтобы «привести страну к некоему майдану».

«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», – уточнил глава государства.

Президент также заявил, что людей пытаются использовать определенные политические силы и попросил сограждан не вынуждать власть «идти на какие-то меры реагирования».

На прошлой неделе прошли обыски в Белгазпромбанке, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). Накануне, 18 июня, стало известно о задержании бывшего главы банка и кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Глава Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что за деятельностью экс-главы Белгазпромбанка и кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико могут стоять «большие начальники» в компании «Газпром». «Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше», – сказал глава КГК.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.