У задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка изъяли $4,5 млн

В Белоруссии задержали 15 сотрудников одного из крупнейших банков, который возглавлял соперник Александра Лукашенко.

Уточняется, что речь идет о бывших и действующих топ-менеджерах Белгазпромбанка. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии подозревает их в создании организованной преступной группы, которая выводила средства за границу, передает БелТА. По словам председателя КГК Ивана Тертеля, во время обыска в банке было изъято свыше $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тысяч. Кроме того, обнаружены так называемые дигипассы, с помощью которых можно управлять зарубежными счетами. Тертель рассказал, что большинство задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

До мая 2020 года структуру, почти половина акций которой принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, возглавлял Виктор Бабарико, заявлявший о намерении принять участие в президентских выборах в этом августе. Как пишет Reuters, он уже собрал 285 тысяч подписей для своей регистрации при необходимом минимуме в 100 тысяч.

Александр Лукашенко заявил, что между задержаниями сотрудников банка и предстоящими выборами нет связи и назвал Бабарико негодяем. «Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне», – отметил глава государства.