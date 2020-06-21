Сыну соперника Лукашенко по президентской гонке предъявили обвинение

Сын изъявившего желание баллотироваться на выборы в Беларуси Виктора Бабарико Эдуард вместе с отцом взят под стражу. Ему предъявлено обвинение, сообщается в Twitter-аккаунте Виктора Бабарико. Ранее под арест был взят и он сам.

Sobesednik.ru уже писал, что одного из главных соперников Лукашенко обвиняют в связях с российской компанией «Газпромом» и организацией «противоправной деятельности». Кроме того, его упрекают в выводе из Республики денег со счетов Белгазпромбанка, который он раньше возглавлял.

Отпустить их от руководства Беларуси потребовал Европейский союз. Там считают, что арест проводится под политическим давлением и нужен для недопуска кандидата к выборам, которые пройдут уже 9 августа.

Накануне стало известно о предложении Бабарико провести в Республике референдум об изменении Конституции, который бы приблизил её к редакции 1994 года.