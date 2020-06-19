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Евросоюз призвал освободить кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико

Политика
16:04, 19 июня 2020

Евросоюз призвал освободить кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико

Изъявивший желание стать кандидатом в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард должны быть освобождены, указывает в своем заявлении Европейский союз.

Там считают, что предпринимаемые властями страны «политически мотивированные» действия не должны мешать возможным кандидатам на пост лидера государства официально заявить о таком желании, подав документы на регистрацию в ЦИК.

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату», — приводит «Интерфакс» текст документа.

Кроме того, там считают, что разбирательство в этом и других делах в Беларуси должны проходить «без политического давления». Также в Евросоюзе обеспокоены беспорядочными задержаниями политических активистов и жестоким обращением с ними.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о задержании Бабарико, которого подозревают в связях с российским «Газпромом» и организацией «противоправной деятельности», а также в связи с выводом из страны средств со счетов Белгазпромбанка. После этого действующий президент Александр Лукашенко заявил, что в стране готовили «масштабный план дестабилизации», сравнимый с «майданом» однако его реализацию удалось остановить.

Кроме Бабарико под стражей находится также один из наиболее крупных белорусских оппозиционеров Сергей Тихановский, за которого подписи собирает его жена. Сотрудники силовых ведомств провели обыски на даче у матери Тихановского, обнаружив там $900 тысяч, машинку для счета денег, радиостанции и «финансово-хозяйственные документы».

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

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