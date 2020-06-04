В Беларуси у оппозиционера нашли $1 млн, а глава ЦИК заявила об угрозах убийством

На даче матери одного из самых крупных белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, не зарегистрированного в кандидаты в президенты из-за ареста, нашли 900 тысяч долларов, машинку для счета денег, радиостанции, а также «финансово-хозяйственные документы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Республики.

При этом уточняется, что разрешение на проведение обыска дали в прокуратуре. Основания для обыска на даче, принадлежащей матери Тихановского не приводятся, однако это может быть связано с уголовным делом о нанесении им телесных повреждений одному из сотрудников милиции, заведенным против него. При этом сторонники политика уверены, что повреждений нанесено не было, а ситуация была смоделирована провокаторами.

После этого инцидента Тихановский был арестован и не смог подать заявку на участие в выборах. Вместо него зарегистрировалась его жена. Теперь она от его имени собирает подписи для участия в выборах. Белорусы выстраиваются в километровые очереди, что поддержать оппозиционера.

В свою очередь, многолетняя глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что «орда» (соратники) Тихановского угрожают ей убийством, а также проникновением в её дом, передает ИА Regnum. Кроме того, председатель ЦИК сообщила, что они вымогают у неё средства в долларах.

Риторика Тихановского основывается на свержении власти действующего президента Александра Лукашенко. Он называет его «тараканом» и грозится «прихлопнуть его тапком».