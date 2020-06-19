Бабарико предложил изменить конституцию Белоруссии, исходя из образца 1994 года

В Сети появилось видеообращение Виктора Бабарико, предлагающего провести референдум об изменении конституции Белоруссии.

«Я хочу объявить новую инициативу. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец конституцию 1994 года», – цитирует ТАСС заявление Бабарико. По словам кандидата в на пост главы государства, старая версия конституции предусматривала ограничение президентских сроков, а также разделение трех ветвей власти. «Самое главное – было право народа на определение своей судьбы», – подчеркнул экс-глава Белгазпромбанка, выразив уверенность в том, что инициатива сможет собрать необходимые 450 тысяч подписей.

Уточняется, что ролик был записан до задержания Бабарико, о котором стало известно накануне, 18 июня.

По итогам референдума в 2004 году в Белоруссии были сняты ограничения по числу президентских сроков, в результате чего Александр Лукашенко получил возможность избираться неограниченное количество раз.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ЕС потребовал освободить претендующего на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.