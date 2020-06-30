Дмитрий Быков: Главный приз этого голосования – сладчайшее чувство особости

Колумнист Sobesednik.ru Дмитрий Быков размышляет о бонусах, которые получат голосующие за изменения в Основной закон.

Омичка Анна Ганева, по совпадению председатель избирательной комиссии, выиграла квартиру на улице Верхнеднепровской.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский

Всё в регионах – для участников голосования за поправки. Москва не отстает, здесь действует акция «Миллион призов». Им очень надо, чтобы мы голосовали, то есть приняли правила игры. Это ведь уже половина согласия.

И все-таки главным призом в этом голосовании является вовсе не квартира, не машина и даже не билет в музей. Я категорически против того, чтобы приписывать будущий высокий процент одобрения только призам и прочим материальным стимулам. Главным призом, за который, собственно, и голосуют, является сладчайшее чувство особости, на укрепление которого только и направлены поправки. У нас в Конституции Бог, дарованная предками земля, опора на традицию. У нас в Конституции неотчуждаемость Крыма, на каковом и основана всенародная легитимность Путина. У нас в Конституции семья как союз между мужчиной и женщиной, а не гейропское погрязание в содомском грехе. У нас приоритет наших законов над любыми соглашениями, включая законы природы. До этого мы жили по рабской Конституции, написанной ельциноидами, так ведь? В условиях внешнего управления? Теперь не то. Теперь мы можем с кем угодно делать что захотим, ни на кого не оглядываясь. У нас запрет на пересмотр истории, а то они там все время навязывали нам чувство вины. Теперь перед нами все виноваты, а мы ни перед кем никогда.

И уж только как окончательный венец, вишенка на зиккурате, – право Путина никогда не становиться хромой уткой, навсегда оставаться уткой здоровой, правильной, хотя и в положении вечной Серой Шейки – в смерзающейся полынье, во враждебном окружении.

Но это положение и есть самое сладкое, слаще всех призов. Голосуя за поправки, вы присоединяетесь к острову моральных норм в бушующем море расовой вражды, наркомании и гомосексуализма. Вы присоединяетесь к предкам, которые всех побеждали, и к современникам, которые никогда не улыбаются. Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!

Это вкусное, приятное ощущение, честное слово. С ним можно жизнь прожить и не соскучиться. Это даже лучше, чем квартира на улице Верхнеднепровской, – хотя это очень красивая улица, расположенная рядом с элитным кварталом «Долина нищих». Не шучу. Слава Богу за все, но прежде всего за наглядность.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2020 под заголовком «Это сладкое слово "поправка"».