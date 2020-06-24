Боярский за большую пенсию, Плющенко все равно: какие поправки поддержали звезды

Кто только не засветился в соцсетях и по ТВ с агитацией поправок. Что именно знаменитости хотят изменить в стране? Ведь это же последнее дело – думать, что Рудковская, Газманов, Мацуев, Лановой и впрямь продались. Они же, наверное, не за деньги «работают» на обнуление Путина, а за идею. Какую же именно? Этот вопрос изучил Sobesednik.ru.

Денег ЦИК не хватило бы на всех блогеров

Блогер Екатерина Конасова, на которую подписано в Ютубе более 800 тысяч человек, рассказала, что одно из московских рекламных агентств – «Седьмая идея», предложило ей 1 миллион рублей наличными за пост в поддержку поправок. Екатерина отказалась, однако в сети появляются призывы и от других, гораздо более известных персонажей.

Если верить Конасовой и сложить все гонорары, получится, что на звездную агитацию кто-то потратил несколько десятков миллионов рублей.

Идею всенародного голосования отдельными постами в Instagram, конечно, поддержали футболист Дмитрий Тарасов, телеведущая Ксения Бородина, певица Ольга Бузова. Конечно — потому что в этих же аккаунтах ещё пять месяцев назад поддерживалась тема послания Федеральному собранию РФ, на котором Владимир Путин впервые рассказал о поправках.

«Сейчас Россия на пороге больших перемен, на голосование выносят новую Конституцию», – написал футболист. Ведущие «Дома 2» в свою очередь радовались тому, что проголосовать можно не выходя из дома.

Ранее все трое отмечали, «как похорошела Москва» при Сергее Собянине, активно призывая голосовать на московских выборах.

Стас Михайлов написал предельно ясно о том, что «1 июля пройдет голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию». Певец упирает на то, что проголосовать онлайн – лучшая идея.

Участница группы «А-студио» Кэти Топурия рассказала о том, что «до этого никогда не ходила на голосование», но теперь будет исправляться, так же напомнив про функцию онлайн-голосования.

Бывшая жена репера Гуфа Айза Анохина считает, что все голосовать просто «обязаны». И, конечно, лучше всего это сделать по интернету.

Никаких сведений о рекламном агентстве «Седьмая идея», про которую рассказала Екатерина Конасова, Sobesednik.ru найти не удалось. Зарегистрированного юридического лица, судя по базам данных, в этой сфере нет.

Согласно контракту, который появился в апреле на сайте госзакупок, на обработку соцсетей перед голосованием ЦИК официально выделил всего 2,1 миллиона рублей.

За эту сумму исполнитель должен был обеспечить «аналитический мониторинг социальных медиа и сети Интернет и информационное взаимодействие с сетевым сообществом».

Кроме этого, нужно было отслеживать контент «организаций, должностных лиц, общественных деятелей, представителей научно-экспертного сообщества и других пользователей социальных сетей, информационная активность которых в медиапространстве может представлять интерес (не менее 70 позиций)».

Язык Безрукова и «культурный код» Мацуева

Однако агитация прошла не только в интернете. Куда больше обсуждения вызвали ролики со знаменитостями, снятые для телевидения.

Пианист Денис Мацуев, который входил в рабочую группу по поправкам, рассказал с экрана о том, что изменение Конституции поможет сохранить культурный код России. Музыкант имел ввиду поправку к статье 68, по которой государство обязано поддерживать культуру.

Михаил Пиотровский так же выступил за эту поправку. Директор «Эрмитажа» добавил, что именно он вместе с Денисом Мацуевым и Александром Калягиным изначально предложил включить ее в Конституцию.

Сергей Безруков высказался за поддержку русского языка (почему-то полушепотом). По словам актера, таких образов и эпитетов нет ни в одном другом языке мира.

Владимир Машков выступил за сохранение границ и поддержал поправку к статье 67, предусматривающую неотторжимость территорий РФ.

Георгий Дронов, актер сериала «Воронины» и «Саша+Маша», так же выбрал для себя эту поправку: «Байкал, долина гейзеров, Куршская коса».

Михаилу Боярскому самой главной показалась поправка к статье 75, в которой закрепляется индексация пенсий не реже одного раза в год.

Олег Газманов не хочет, чтобы кто-то искажал историю и глумился над памятью предков. Теперь, по словам певца, это станет невозможным. Поправка 67.1 говорит о том, что умаление значения подвига народа при защите отечества не допускается.

Андрей Рожков, участник команды КВН «Уральские пельмени», тоже снялся в ролике, но решил просто позвать всех голосовать, для того что бы почувствовать свою причастность к чему-то поистине значимому.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская записали ролик с участием сына Александра, известного в сети как Гном Гномыч. И зачем-то подкололи жителей другой европейской страны: «Сашенька, ты знаешь где наша Родина? Посмотри какая большая, по сравнению с маленькой Австрией!», – говорит Яна Рудковская. Этот ролик не поддерживал какую-то одну поправку, а просто призывал сходить и поучаствовать в голосовании.

Однако самым скандальным стал ролик Russia Today. В нем преамбулу к Конституции прочли как простые люди, так и знаменитости: Вячеслав Фетисов, Василий Лановой, Иван Охлобыстин, Михаил Швыдкой. Среди них оказался и дизайнер Артемий Лебедев, который позже заявил о том, что его обманули. Дизайнер рассказал: ролик записывался ещё до того, как стало известно, что по новой Конституции Владимир Путин получит возможность идти на пятый срок.