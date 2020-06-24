Фото: depositphotos

КоАП с человеческим лицом: Кого и как будут штрафовать по новым правилам?
Михаил Игнатьев // фото: Global Look Press

Правозащитник: Говорили, что Игнатьева добьют и он не доживет до суда
Павел Дацюк // фото: Global Look Press

Павел Дацюк готовится к новому сезону в монастыре
1918 год. Испанка в разгаре

Россия – родина вирусов, или Как Дмитрий Ивановский новые микроорганизмы открыл
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, Depositphotos
Дешевый хлеб может исчезнуть с полок российских магазинов
Боярский за большую пенсию, Плющенко все равно: какие поправки поддержали звезды
Максим Шевченко: У Левченко в Иркутской области прекрасные шансы

Новости дня

24 июня, среда

[15:59]В Татарстане увольняют педагога, выступавшего против портретов Путина в школах
[15:19]Инцидент с танком на параде в Севастополе обошелся без жертв
[14:42]В Башкирии обманутого дольщика из-за голодовки приговорили к 20 часам работ
[13:58]Красная площадь 24 июня останется закрытой на весь день
[13:38]В делегации Кыргызстана, прибывшей на парад, у двух человек обнаружили ковид
[12:32]В Байкальском музее назвали информацию о помутнении озера "чушью"
[11:38]В Иркутске задержали активиста с баннером о "сменямости власти, а не Конституции"
[11:03]COVID-19 за сутки в РФ: 7 176 – заболели, 12 393 – выздоровели, 154 – умерли
[10:47]Сергей Мирошниченко снимает фильм о 35-летних россиянах
[09:49]Путин в болгарской газете и парад в 28 городах России. Новости к 24 июня

23 июня, вторник

[21:51]В СПЧ попросили ЦИК убрать с избирательных участков агитацию. Но её же и так нет
[21:11]Судья запретил мачизм президента Бразилии: на людях ему придется надевать маску
[20:13]ЦБ назвал повышение НДС и рост цен одними из главных причин спада экономики
[19:17]"Пикет не может рассматриваться как митинг": Москалькова об аресте Ильи Азара
[18:31]Что опоздавший на 2 часа Путин пообещал в очередном обращении. Главное. Кратко
[18:10]В Москве полицейские изъяли из квартиры пятерых суррогатных детей
[17:58]У 5 студентов СПбГУ, проходивших военные сборы, нашли COVID, у 5 – отравление
[17:37]В Омске будут рыть могилы на скорость
[17:08]Депутат раскритиковал увеличение пенсий ветеранам, так как это идея Навального
[16:59]Не планирующих обучение в вузе школьников предлагают освободить от ЕГЭ
[16:27]Еще 20 человек получили вакцину от ковида, созданную в НИЦ имени Гамалеи
[16:24]Госдума в первом чтении приняла закон Путина, ссылающийся на непринятую поправку
[16:15]ЦИК сообщил о начале проверок по жалобам на принуждение к голосованию в Москве
[15:53]Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что заразился коронавирусом
[15:41]Дочери Немцова компенсируют 20 тысяч евро за иск Лужкова
[15:22]Депутат из "Единой России" намерен доказать в суде, что он не "единоросс"
[15:11]Адвокат Майкла Калви сообщил об онкологическом заболевании у своего подзащитного
[15:01]В Ейске организатора митинга против поправок оштрафовали на 11 тысяч
[14:36]Не посиневшими пальцами, а рейтингом: Лукашенко не согласен с кличкой "Саша 3%"
[14:34]ЦБ уличил страховщиков в недобросовестных манипуляциях с договорами по ковиду
[14:12]Библиотекам предписано помещать возвращенные книги на пятидневный "карантин"
[13:49]Песков пояснил, что Путин цитировал не Гитлера, а советские архивы
[13:35]Из-за пандемии в Москве увеличился объем неперерабатываемого мусора
[13:12]Котов отправлен на 10 дней в ШИЗО из-за того, что не поздоровался с тюремщиком
[12:07]Силовики пришли к петербургской активистке после "игрушечного наномитинга"
[11:59]Байкал становится мутным из-за вымирания губок
[11:39]Четыре станции "красной" линии московского метро закроют в июле на три дня
[11:07]В МВД уверяют, что масочный режим не повлиял на безопасность
[10:44]COVID-19 за сутки в РФ: 7 425 – заболели, 12 013 – выздоровели, 153 – умерли
[10:36]В столице открылись фитнес-клубы, но остался запрет на массовые мероприятия

Фото в статье: пресс-служба СТС
Яичница в картофеле и яблочные оладьи: Топ-3 рецепта для летних завтраков
Фото: depositphotos
Рецепт: Клубничка с Ричардом Гиром
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: пресс-служба СТС
Поке и фахитос: Летние рецепты от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владимире борются за пиво, а в Якутске критикуют блогеров: что обсуждают в Сети
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети

Боярский за большую пенсию, Плющенко все равно: какие поправки поддержали звезды

Политика
12:39, 24 июня 2020

Боярский за большую пенсию, Плющенко все равно: какие поправки поддержали звезды
Фото в статье: скриншоты с YouTube и Instagram
Фото в статье: скриншоты с YouTube и Instagram

Кто только не засветился в соцсетях и по ТВ с агитацией поправок. Что именно знаменитости хотят изменить в стране? Ведь это же последнее дело – думать, что Рудковская, Газманов, Мацуев, Лановой и впрямь продались. Они же, наверное, не за деньги «работают» на обнуление Путина, а за идею. Какую же именно? Этот вопрос изучил Sobesednik.ru.

Денег ЦИК не хватило бы на всех блогеров

Блогер Екатерина Конасова, на которую подписано в Ютубе более 800 тысяч человек, рассказала, что одно из московских рекламных агентств – «Седьмая идея», предложило ей 1 миллион рублей наличными за пост в поддержку поправок. Екатерина отказалась, однако в сети появляются призывы и от других, гораздо более известных персонажей.

Если верить Конасовой и сложить все гонорары, получится, что на звездную агитацию кто-то потратил несколько десятков миллионов рублей.

Идею всенародного голосования отдельными постами в Instagram, конечно, поддержали футболист Дмитрий Тарасов, телеведущая Ксения Бородина, певица Ольга Бузова. Конечно — потому что в этих же аккаунтах ещё пять месяцев назад поддерживалась тема послания Федеральному собранию РФ, на котором Владимир Путин впервые рассказал о поправках.

«Сейчас Россия на пороге больших перемен, на голосование выносят новую Конституцию», – написал футболист. Ведущие «Дома 2» в свою очередь радовались тому, что проголосовать можно не выходя из дома.

Ранее все трое отмечали, «как похорошела Москва» при Сергее Собянине, активно призывая голосовать на московских выборах.

Стас Михайлов написал предельно ясно о том, что «1 июля пройдет голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию». Певец упирает на то, что проголосовать онлайн – лучшая идея.

Участница группы «А-студио» Кэти Топурия рассказала о том, что «до этого никогда не ходила на голосование», но теперь будет исправляться, так же напомнив про функцию онлайн-голосования.

Бывшая жена репера Гуфа Айза Анохина считает, что все голосовать просто «обязаны». И, конечно, лучше всего это сделать по интернету.

Никаких сведений о рекламном агентстве «Седьмая идея», про которую рассказала Екатерина Конасова, Sobesednik.ru найти не удалось. Зарегистрированного юридического лица, судя по базам данных, в этой сфере нет.

Согласно контракту, который появился в апреле на сайте госзакупок, на обработку соцсетей перед голосованием ЦИК официально выделил всего 2,1 миллиона рублей.

За эту сумму исполнитель должен был обеспечить «аналитический мониторинг социальных медиа и сети Интернет и информационное взаимодействие с сетевым сообществом».

Кроме этого, нужно было отслеживать контент «организаций, должностных лиц, общественных деятелей, представителей научно-экспертного сообщества и других пользователей социальных сетей, информационная активность которых в медиапространстве может представлять интерес (не менее 70 позиций)».

Язык Безрукова и «культурный код» Мацуева

Однако агитация прошла не только в интернете. Куда больше обсуждения вызвали ролики со знаменитостями, снятые для телевидения.

Пианист Денис Мацуев, который входил в рабочую группу по поправкам, рассказал с экрана о том, что изменение Конституции поможет сохранить культурный код России. Музыкант имел ввиду поправку к статье 68, по которой государство обязано поддерживать культуру.

Михаил Пиотровский так же выступил за эту поправку. Директор «Эрмитажа» добавил, что именно он вместе с Денисом Мацуевым и Александром Калягиным изначально предложил включить ее в Конституцию.

Сергей Безруков высказался за поддержку русского языка (почему-то полушепотом). По словам актера, таких образов и эпитетов нет ни в одном другом языке мира.

Владимир Машков выступил за сохранение границ и поддержал поправку к статье 67, предусматривающую неотторжимость территорий РФ.

Георгий Дронов, актер сериала «Воронины» и «Саша+Маша», так же выбрал для себя эту поправку: «Байкал, долина гейзеров, Куршская коса».

Михаилу Боярскому самой главной показалась поправка к статье 75, в которой закрепляется индексация пенсий не реже одного раза в год.

Олег Газманов не хочет, чтобы кто-то искажал историю и глумился над памятью предков. Теперь, по словам певца, это станет невозможным. Поправка 67.1 говорит о том, что умаление значения подвига народа при защите отечества не допускается.

Андрей Рожков, участник команды КВН «Уральские пельмени», тоже снялся в ролике, но решил просто позвать всех голосовать, для того что бы почувствовать свою причастность к чему-то поистине значимому.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская записали ролик с участием сына Александра, известного в сети как Гном Гномыч. И зачем-то подкололи жителей другой европейской страны: «Сашенька, ты знаешь где наша Родина? Посмотри какая большая, по сравнению с маленькой Австрией!», – говорит Яна Рудковская. Этот ролик не поддерживал какую-то одну поправку, а просто призывал сходить и поучаствовать в голосовании.

Однако самым скандальным стал ролик Russia Today. В нем преамбулу к Конституции прочли как простые люди, так и знаменитости: Вячеслав Фетисов, Василий Лановой, Иван Охлобыстин, Михаил Швыдкой. Среди них оказался и дизайнер Артемий Лебедев, который позже заявил о том, что его обманули. Дизайнер рассказал: ролик записывался ещё до того, как стало известно, что по новой Конституции Владимир Путин получит возможность идти на пятый срок.

Теги: #Знаменитости #блогер #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля #Рудковская #Газманов #Плющенко #Бузова

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

В делегации Кыргызстана, прибывшей на парад, у двух человек обнаружили ковид

Читать далее >

Фото в статье: скриншоты с YouTube и Instagram

Политика

Боярский за большую пенсию, Плющенко все равно: какие поправки поддержали звезды

Читать далее >

Фото: Штаб Навального в Иркутске

Политика

В Иркутске задержали активиста с баннером о "сменямости власти, а не Конституции"

Читать далее >

Политика
Леонид Гозман: Парад победы и голосование – цирк и смертельная угроза
Валерий Рашкин: Я пытаюсь разбудить народ. Мы не дураки и не быдло
Венедиктов: ВКонтакте – главная площадка пропаганды поправок в Конституцию
Парад отказов. Кто из лидеров стран приедет в Москву 24 июня?
Общество
В Москве пропуска, а в Чечне – дядька: Как регионы справились с коронавирусом
Андрей Бильжо: На психику "стрелков из народа" повлиял карантин
Денег нет, но ЖКХ дорожает: какие тарифы вырастут с 1 июля 2020 года
Бывшая возлюбленная доцента Соколова выставила на продажу его личные письма
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

И когда его будет судить Бог или история, уравновешивать чашу его грехов будет в том числе и абсолютная честность: Путин никем не притворяется. В отличие от его шавок, которые завтра по первому щелчку будут говорить о нем такое, чего сегодня не смели сказать даже о злейших его врагах

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Конечно, смех смехом, а перегибов на местах и зачастую полное незнакомство граждан с собственными правами еще никто не отменял. Мы бы порекомендовали отельерам, особенно держателям почасовых заведений, завести себе на полставки работника загса, который оформлял бы гостям временные свидетельства о браке – на пару-тройку часов

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. Именно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина

Культура и ТВ
"Освобождение" стало еще победоноснее: Киноэпопея вышла на ТВ после "капремонта"
Эпизоды для своих комедий Гайдай подсмотрел на войне
Федор Добронравов стал миллионером после увольнения из театра Сатиры
Добронравову прочили место Ширвиндта: Мишулина об увольнении звезды "Сватов"
Шоу-бизнес
Алёна Кравец: Меня затравили из-за смерти Норкиной!
Пугачеву похоронят в Кузьминках, а Прохора Шаляпина – рядом с Высоцким и Есениным
Чей папа краше: Козловский показал дочь, а Тодоренко – отца-двойника Михалкова
Мила Романиди: Киркоров – сумасшедший отец!

Здоровье
Обнаружены причины распространенной формы сердечной недостаточности
Ученые узнают, как именно COVID-19 влияет на мозг человека
Ученые научились отключать болевые рецепторы в мозге
Тяжелые формы COVID-19 предлагается лечить радиацией
Туризм
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Авто
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Недвижимость
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Свежий номер
Игорь Шувалов // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Дружеские инвестиции: Игорь Шувалов помогает приятелям президента и своим личным
Дмитрий Глуховский // фото: Global Look Press
Дмитрий Глуховский: 1 июля станет началом превращения России в сатрапию
Global Look Press
Соловей: Иск к Путину – шаг к демонтажу режима. Он рухнет в 2021-м за три дня
Владимир Соловьев первым перестал приглашать Леонида Гозмана в эфир. После него «бойкот» политику объявили и ведущие других госканалов
Соловьев и "мальчики для битья": Кто остался в телеэфире во время пандемии
Фото: АГН Москва
Победа над вирусом или "капризы дедушки": Почему в России снимают карантин?

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Михаил Пиотровский // фото в статье: Global Look Press
Михаил Пиотровский:
Россию везет тройка – Петр I, Александр III и Екатерина
Фото: Александр Земляниченко // РИА Фото
Леонид Гозман:
Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Фото: depositphotos
Олег Шеин:
Государство делиться с обществом не собирается
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский:
Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Global Look Press
"Политическая расправа!": Разин заявил, что семье Захарова платят за игнор Ефремова
Global Look Press
"Барыкин погиб из-за женщин": друг рассказал, как жены тянули из певца деньги
Фото: Instagram
"Позор": Манукян отругал Бузову за пост о поправках
Фото в статье: Instagram
Модный показ детей Галкина и Пугачевой набрал 2 млн просмотров
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Открылись новые детали развода Гарика Харламова и Кристины Асмус
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
^