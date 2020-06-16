"Подтирка для зада": Солнцев высмеял Бузову за рекламу поправок

Ольга Бузова в своем Instagram поделилась большой, на ее взгляд, радостью. На всю свою 21-миллионную аудиторию телеведущая рассказала о возможности проголосовать за поправки в Конституцию онлайн.

«Признавайтесь честно, кто сильно подсел на онлайн за время карантина? – написала 34-летняя Ольга на своей странице в соцсети. – Сейчас даже как-то непривычно осознавать, что можно купить многие вещи в магазине или воспользоваться какой-нибудь услугой офлайн. Но я точно не уберу полностью онлайн из моей жизни, потому что это зачастую и правда удобней. Одна из вещей онлайн, которая не может не радовать – возможность проголосовать по поправкам в Конституцию не выходя из дома. Для всех своих неравнодушных подписчиков рассказываю, как это делать:

– до 21 июня нужно успеть зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте mos.ru.

– А с 25 по 30 июня проголосовать тут 2020og.ru

Всё!»

Но вместо благодарности за подробную инструкцию звезда получила в ответ волну хейта от своих же подписчиков. Аудитория певицы предположила, что Бузова «продалась властям за большие деньги», ведь иначе такую открытую агитацию с ее стороны объяснить нельзя.

– Сколько вам заплатили за этот пост? Только честно? 1 лимон? Или больше? Если больше, тогда понятно, – написала одна из подписчиц.

Некоторые поклонники Ольги сообщили, что будут голосовать против вносимых поправок. Нашлись и те, кто считает голосование бессмысленным, ведь закон о внесении изменений в Конституцию уже принят и подписан президентом Владимиром Путиным.

Но самым категоричным стал Рустам Солнцев, который в пух и прах разнес пост Ольги, набравший за несколько часов больше тысячи комментариев.

Рустам Солнцев

– В заботу о вас, теряя тапки, включается Оленька, – с издевкой написал Рустам. – Ночей не спит, все думу думает. Семь хлебов ржаных изгрызла, семь железных башмаков истоптала на семи дорогах, на семи ветрах продрогла – и все о вас, болезная, все о вас… Вам не кажется, что Конституция заботами таких вот «Олек» превращается в подтирку для зада? – спросил Солнцев уже у своей аудитории.

– Очень даже кажется, – ответили подписчики Рустама. – Зарабатывает человек, что сделаешь…