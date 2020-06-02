Артемий Лебедев призвал поддержать поправки, на которые "насрать абсолютно всем"

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев снялся в ролике RT, где рекламируются поправки в Конституцию. При этом сам Лебедев говорит в нем четыре слова: «утверждая права и свободы человека» и расположен на обложке видео.

Из контекста ролика следует, что снявшиеся в нем считают принятие поправок важным событием, однако ещё недавно Лебедев в своем Telegram-канале не только критиковал некоторые отдельные поправки, к примеру, о русском языке, но и открыто заявлял, что на них «насрать абсолютно всем».

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. pic.twitter.com/CDOf9IUA4Y — Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

Он также нелицеприятно высказывался о действиях Владимира Путина во время пандемии и о поправке об обнулении его президентских сроков: «Он в совершенно забронзовевшем состоянии думает о том, как забальзамировать себя при жизни и придумывает обнуление. Но тут как в сказке происходит что-то невероятное. И вместо того, чтобы обнулить свои сроки, Путин обнуляет весь мир».

Отметим, что ранее «КоммерсантЪ» писал, что Лебедев оказался одним из немногих блогеров, согласившихся на фейковое предложение прорекламировать поправки за деньги, запросив за это 350 тысяч рублей.