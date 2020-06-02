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Дмитрий Быков: В стране, где все запрещено, никому ничего не нужно. Разве что обедать

Политика - Дмитрий Быков
00:02, 02 июня 2020
«Собеседник» №20-2020

Дмитрий Быков: В стране, где все запрещено, никому ничего не нужно. Разве что обедать
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru – о том, что самоизоляция идеально соответствует характеру современного российского государства.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский

Пандемия привела к окончательному саморазоблачению российской власти.

Она больше не обижается на слово «режим», поскольку все мы живем в режиме самоизоляции и вынужденной безработицы. Больше того: московская полиция открытым текстом заявила, что любые протесты во время пандемии запрещаются. Неважно, одиночный ли это пикет (не требующий согласования) или шествие. Просто вообще ничего нельзя, ни под каким предлогом. Такое чувство, что пандемия им помогла осуществить давнюю мечту: закрыть страну и перекрыть уличные протесты.

Российская власть умеет только запрещать и репрессировать, все остальное получается редко и со скрипом, включая здравоохранение, которое держится на подвижничестве врачей, и космос, который держится на советских наработках. Запрещать она стремится под любым предлогом: во время военных действий протестовать нельзя, потому что это предательство. Во время пандемии нельзя, потому что негигиенично. Во время плохой погоды нельзя, потому что создаешь помехи для МЧС, а также для проезда скорой. Во все остальное время коней на переправе не меняют.

Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства: никто не работает, все гуляют по распорядку, но салюты и парады не отменяются, а призыв в армию происходит в положенное время. Отменилось все, что делало жизнь переносимой, запретилось все, что напоминало о свободе, зато продолжает расцветать все, что укрепляет вертикаль. Голосовать 24 июня можно, а собираться нельзя. Пропаганда войны продолжается, а дискуссии о статистике приравниваются к распространению фейков. Суды – все больше напоминающие бессудную расправу – разрешены, а правозащита запрещена. Это логично, в этом их истинное лицо, которое не спрячешь ни под какой маской. Да они и не носят их, даром что от нас требуют.

Тут полагалось бы добавить что-нибудь оптимистичное – теперь-то, мол, все увидят их в натуральном виде... Да ведь давно уже видели. Российскому обществу все происходящее очень нравится. Ведь в стране, где все запрещено, никому ничего не нужно. Разве что обедать иногда. Но думаю, что и это временно. От мыслей о еде прекрасно отвлекает зрелище расправы над соседом. А то в славном деле сокращения населения до необходимого минимума коронавирус явно усердствует недостаточно – заплечных дел мастера всегда готовы ему помочь. Им что война, что пандемия – мать родна.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2020 под заголовком «Маски долой!».

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Дмитрий Быков

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