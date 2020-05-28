"Отпустите Илью Азара. Когда-нибудь Россия будет им гордиться"

Заявление журналистов «Собеседника» в связи с арестом Ильи Азара и задержанием других мирных пикетчиков.

Дорогие товарищи Уважаемые друзья Милиция Полиция Московские власти

Господа!

Да что ж вы такое делаете никаких сил уже нет совершенно охамели вообще

Отпустите, пожалуйста, Илью Азара.

Немедленно.

Он выдающийся журналист-расследователь, аналитик и правозащитник.

Когда-нибудь Россия будет им гордиться.

Если будет к тому времени существовать.

Он соблюдал все правила самоизоляции и воспользовался своим гражданским правом на одиночный пикет в перчатках и маске.

Наверное, он должен был надеть водолазный костюм, но тогда вы бы его задержали за похищение водолазного костюма. Его же нельзя купить в военторге. Значит, украл.

Мало того, вы задержали еще нескольких журналистов «Эха Москвы» и писательницу Алису Ганиеву.

Вы, вероятно, думаете, что режим самоизоляции означает отмену всех гражданских свобод.

Это не так. Вы побоялись вводить чрезвычайное положение, и потому одиночные пикеты никем не запрещены, а журналисты имеют право выражать профессиональную солидарность.

Такие меры, которые вы принимаете, чреваты не только правовым нигилизмом. А просто, когда вы все сами наконец сядете, никто не пойдет вас защищать, даже Азар. Азар, конечно, все равно будет вас защищать, он всех защищает. Но он будет на этом пикете один, как сегодня.

Вы не представляете, как вы... Очень утомляет это все, а тут еще и коронавирус.

Отпустите Азара и его единомышленников, серьезно.

Не наглейте хотя вы уже.

Свободу России Юрию Деточкину печати Леонарду Пелтиеру Анжеле Дэвис Владимиру Путину Илье Азару!

С уважением и надеждой с отвращением с тоской и безнадежностью

Журналисты еженедельника «Собеседник».