Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток. Он уверен, что ничего не нарушил

Журналист и муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар был признан виновным за нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ о повторном нарушении правил проведения митинга.

Согласно решению Тверского суда Москвы он арестован на 15 суток, сообщает журналист в своем Facebook.

Напомним, что ранее Азар был задержан во время своего одиночного митинга в поддержку «Омбудсмена полиции». А как он сам позже написал в своем Facebook, цель акции заключалась также и в отстаивании «права граждан на протест», который во время эпидемии может, по его убеждению, проходить только в виде одиночного пикета.

«Считаю, что ничего не нарушил и никого не подверг риску заражения», — писал он, уточняя, что «никого на пикет с собой не звал, а тех, кто решит по собственной воле присоединиться, попросил соблюдать дистанцию».

Он также настаивает, что реального нарушения статьи 20.2, за которую его в итоге осудили, в его действиях не было. Такой вывод он делает на основании протокола об административном аресте: «Поскольку гражданин Азар “игнорировал необходимость соблюдать требования указа мэра Москвы о запрете на любые публичные мероприятия”, — цитирует журналист документ — его действия подпадают, внимание! Под правонарушение части 5 статьи 20.2. То есть Собянин своим указом как бы отменил действие статьи 20.2, но при этом выйдя в одиночный пикет, я нарушаю не просто его указ, а ту самую статью 20.2, где ничего, конечно, про указ Собянина не написано. Изящно!»