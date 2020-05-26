Илью Азара задержали на Петровке вслед за активистом Виктором Немытовым

Журналиста Илью Азара задержали у здания ГУ МВД Москвы в ходе одиночного пикета в поддержку Владимира Воронцова. Об этом пишет «Новая газета».

Ранее там же был задержан активист Виктор Немытов, проводивший на Петровке одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции». По словам Азара, Немытову вменяется совершение административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова задержали 4 мая. Против него возбуждены дела по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство группы лиц по предварительному сговору») и части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц»).